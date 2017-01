Android Instant App disponibili per i primi utenti

Annunciate ufficialmente allo scorso Google I/O, le Android Instant App sono disponibili per i primi utenti del sistema operativo del robottino verde.

Ma cosa sono le Android Instant App? Si tratta di una sorta di collegamento fra webapp, ovvero servizi avanzati disponibili sotto forma di pagina web e attraverso il browser, e applicazioni native per Android. Consentono di eseguire parti specifiche delle applicazioni senza richiedere all'utente di installare l'intero pacchetto APK sul dispositivo. Per spiegarle in maniera più chiara facciamo lo stesso esempio raccontato da Ellie Powers in fase di presentazione a maggio.

Nella demo mostrata dalla manager veniva raffigurata una conversazione fra due utenti in cui il primo inviava un link verso l'applicazione Tasty di Buzzfeed Video. Attraverso l'Instant App il destinatario lanciava il link interagendo con il contenuto (la ricetta) senza dover installare necessariamente l'intera applicazione sul proprio dispositivo. L'utente può quindi utilizzare l'app nelle sole funzioni richieste in un dato momento e poi chiuderla senza lasciare tracce.

Oppure se si vuole sfruttare l'app appena consultata in tutta la sua interezza potrà scegliere di installare l'APK completo senza dover passare prima da Google Play Store. La funzione è pensata per quei momenti in cui non si ha la possibilità di scaricare un'intera app, ma serve accedere ai contenuti trattati dalla stessa, come ad esempio eventi o manifestazioni con reti Wi-Fi o 4G affollate e congestionate. Scaricando solo la parte che serve si risparmiano così tempo e dati.

I primi utenti vedranno l'arrivo delle Android Instant App a partire da queste ore, e la funzionalità verrà espansa ad altri utenti a breve. Molti non noteranno grandi differenze: dove prima per aprire il link veniva aperta una pagina web, adesso verrà lanciata un'interfaccia di un'app Android semplificata. È da questa piccolezza che è possibile capire se la funzione è già stata attivata su un determinato, con le prime app compatibili che sono BuzzFeed, Wish, Periscope e Viki.