Android Gingerbread e Honeycomb deprecati con l'ultimo update dei Play Services

Google ha rilasciato di recente l'ultimo aggiornamento dei Play Services, che arrivano alla versione 10.2. Si tratta di un aggiornamento atteso dallo scorso mese di novembre quando veniva annunciata, con la nuova versione, la cessazione del supporto per Android 2.3.x Gingerbread e 3.x Honeycomb. Questo non significa che i vecchi smartphone non funzioneranno più tuttavia nel corso del tempo la lista di app, funzioni e servizi compatibili potrebbe ridursi drasticamente.

Il nuovo API level minimo diventa adesso 14, che significa che sarà necessario Ice Cream Sandwich per utilizzare un'app sviluppata con la release 10.2.x degli SDK o successivi. In termini tecnici si dice che adesso Gingerbread e Honeycomb sono deprecati. Nelle note di rilascio, che trovate nella loro completezza a questo indirizzo, non viene neanche menzionata il cessato supporto di Honeycomb (API level da 11 a 13), versione di fatto abbandonata da tempo.

Google non cita Honeycomb neanche nei dati mensili sulla ripartizione delle versioni di Android presenti in circolazione, quindi sono meno dello 0,1% gli utenti della specifica versione del sistema operativo del robottino verde. Dall'altra parte Gingerbread è ancora installato sull'1% dei dispositivi utilizzati in giro per il mondo, con la versione che fa uso delle API level 9 e 10. Queste ultime versioni erano il requisito minimo della precedente versione dei Google Play Services.

Qualsiasi dispositivo moderno utilizza una versione ben più recente di quelle appena deprecate. Possono dormire sonni tranquilli tutti gli utenti che utilizzano almeno Ice Cream Sandwich, che sono solamente l'1%, mentre poi abbiamo Jelly Bean che è installato su poco più del 10% dei dispositivi. Passerà parecchio tempo perché Google cessi il supporto dei Play Services su queste versioni, anche se sarebbe meglio passare ad un modello più recente per parecchi ed ovvi motivi.