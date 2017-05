Android: ecco i risultati della distribuzione di maggio. Nougat sale ''lentamente'' al 7.1%

Come ogni mese arrivano le statistiche sulla distribuzione delle varie release di Android. Le novità non sembrano essere molte con sì, una crescita per quanto concerne l'ultima versione del sistema operativo del robottino verde, ma quanto mai debole e soprattutto lenta. In questo caso i dati riguardano come sempre gli accessi al Play Store da dispositivi Android quali tablet o smartphone e si fermano alla giornata odierna.

Riassumendo quello che viene riportato in tabella è palese il balzo in avanti di Android 7.0 Nougat che riesce ora a superare la soglia del 7%, precisamente il 7,1% con la versione 7.0 che raggiunge il 6.6% e la versione 7.1 (essenzialmente rilegata ai Pixel di Google) con appena lo 0,5%. Tali cifre sono chiaramente un passo in avanti rispetto al 4,9% dello scorso periodo. Chi ancora se la passa più che bene è Android Lollipop che staziona ancora al 32% sempre in vantaggio rispetto a Marshmallow che non riesce a superare il 31,2%.

Il resto? Le altre versioni di Android scendono inesorabilmente e ci mancherebbe altro. Per KitKat la percentuale di dispositivi attivi è pari al 18.8% con una riduzione dell'ordine dell'1,2% mentre per quanto riguarda Jelly Bean siamo a risultati pari al 9,1% con una flessione anch'essa di 1,2%. Briciole invece per Gingerbread che raggiunge l'1% con addirittura una crescita dello 0,1% mentre IceCream Sandwich cala dello 0,1% raggiungendo lo 0,8% totale.

Google ha già presentato come visto il nuovo Android O, una nuova release pronta a stabilizzare le funzionalità dell'intero sistema operativo a livello grafico e soprattutto in termini di sicurezza e ottimizzazione. Di certo quello che l'azienda non ha ancora portato a termine è l'eliminazione dell'ormai annosa questione della frammentazione delle varie versioni di Android che purtroppo non permettono al sistema di elevarsi ad uno status pari a Apple e al suo iOS che sappiamo come riesca a portare avanti le ultime release anche su telefoni datati.