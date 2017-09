Android, backup cancellati senza preavviso se non si usa lo smartphone

Non è una novità, tuttavia si tratta di un comportamento che non è noto fra gli utenti del sistema del robottino verde. In breve, Google cancella i backup degli smartphone Android effettuati in cloud se il dispositivo rimane non attivo per più di due mesi. A ricordarlo è Android Police sulla base di un commento di un utente Reddit. In pratica Google consente di effettuare un backup del dispositivo mobile su Drive, ma il backup verrà mantenuto solo fin quando si usa lo smartphone.

Se il dispositivo rimane inutilizzato per due settimane Google inizia un conto alla rovescia della durata di due mesi che può essere visionato nella pagina relativa dei backup attivi sull'account. Molto probabilmente se viene utilizzato il dispositivo in questo lasso di tempo il conto alla rovescia scompare, e il backup non corre più il rischio di essere cancellato. Scaduto il count-down il backup viene automaticamente rimosso dal servizio in cloud e non sarà più utilizzabile.

Una volta cancellato non sarà più possibile ottenerlo o ripristinarne il contenuto in alcun modo, ciò significa che tutte le impostazioni e i dati in esso salvati saranno irrecuperabili. È però sufficiente avere un dispositivo Android attivo per controllare l'informazione ogni tanto e mantenere attivi i vari backup senza correre il rischio che vengano rimossi. Il lavoro di pulizia che compie Google è naturalmente indispensabile e molte altre compagne di servizi in cloud fanno lo stesso.

Tuttavia spesso la cancellazione di dati importanti, quali sono quelli presenti nei backup di smartphone e telefoni cellulari, viene sempre accompagnata da un messaggio d'avviso. L'utente su Reddit ha dichiarato di non aver ricevuto alcun avviso da parte di Google, denunciando anche il fatto che nemmeno con l'opzione a pagamento è possibile selezionare una voce per mantenere in maniera permanente i backup salvati sul servizio.

In altre parole, se avete un backup importante di un device Android che non utilizzate spesso è il caso di impostare un promemoria a cadenze regolari di tempo per ricordarsi di mantenerlo sempre attivo. Pena la cancellazione senza alcun preavviso.