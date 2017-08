Android 8.0 Oreo: ecco quali saranno gli smartphone che si aggiorneranno alla nuova release

Google ha da poche ore rilasciato ufficialmente la nuova release di Android. Il nuovo aggiornamento denominato Android 8.0 Oreo è già dunque in roll out per gli smartphone "pure" Google ossia per i vari Pixel e Nexus che lo potranno installare secondo le direttive dell'azienda di Mountain View. E' palese ora la rincorsa di tutti i produttori che dovranno nel più breve tempo possibile basare le proprie interfacce grafiche al nuovo Android 8.0. In questo caso sappiamo bene come molti smartphone seppure relativamente attuali potranno non riuscire a vedere mai il nuovo aggiornamento o magari molti device potranno addirittura impiegare mesi e mesi per ottenerlo.

Abbiamo cercato di riepilogare quali smartphone dei vari brand probabilmente si aggiorneranno al nuovo Android 8.0 Oreo.

Google

Come detto i primi a ricevere l'aggiornamento di Android 8.0 Oreo saranno gli smartphone "Made in Google" ossia quelli che non necessitano di procedure di adattamento delle interfacce grafiche ma che possono ricevere il codice compilato dall'azienda di Mountain View così com'è. In questo caso sia avranno aggiornamenti per i vari Nexus come anche per i nuovi Pixel e continuano ad aggiornarsi anche il tablet Pixel C come anche il Player.

Pixel

Pixel XL

Nexus 5X

Nexus 6P

Pixel C

Nexus Player

Samsung

Per quanto riguarda l'azienda sudcoreana è palese l'aggiornamento ad Android Oreo dei nuovi Galaxy S8 e S8+ venduti durante lo scorso mese di marzo. Gli stessi oltretutto potrebbero ricevere il nuovo update anche in breve tempo visto anche l'imminente uscita del Galaxy Note 8 che comunque verrà presentato con Android Nougat. Ad Oreo potrebbero aggiornarsi anche i precedenti Galaxy S7 e S7 Edge che a livello hardware non hanno alcuna limitazione e che già risultano in possesso di Nougat come anche i passati Galaxy S6. Per il resto l'azienda dovrebbe optare per questi device:

Samsung Galaxy S8

Samsung Galaxy S8+

Samsung Galaxy Note 8

Samsung Galaxy S7

Samsung Galaxy S7 Edge

Samsung Galaxy S6

Samsung Galaxy S6 Edge

Samsung Galaxy Tab S2

LG

Per quanto riguarda LG la situazione non sembra essere poi diversa da quella di Samsung visto che di certo aggiornerà ad Android 8.0 Oreo i propri top di gamma come il nuovo LG G6 e il potente LG V20. Da considerare anche la possibilità di un aggiornamento per la serie Q di nuova uscita che avendo già Android Nougat di certo otterrà la nuova release. Per il resto plausibile l'aggiornamento del passato LG G5 meno possibile invece l'update per il G4.

LG G6

LG G5

LG G5 SE

LG V20

LG Q6

LG Q8

Huawei

Per Huawei e di conseguenza anche per Honor di certo arriveranno aggiornamenti per i nuovi Huawei P10 e P10 Plus come anche per il piccolo P10 Lite. Dalla parte di Honor la certezza è quella di un aggiornamento ad Android Oreo per i suoi ultimi due top di gamma quali Honor 9 ma anche Honor 8 Pro con il dubbio sull'aggiornamento per il più vetusto Honor 8 che potrebbe forse non vedere il biscotto al latte di Google.

Huawei P10

Huawei P10 Plus

Huawei P10 Lite

Huawei P8 2017

Honor 8 Pro

Honor 9

HTC

Per l'azienda di Taiwan non ci sono notizie ufficiali e come per gli altri produttori è quasi palese l'aggiornamento alla nuova release per l'ultimo HTC U11 che è uscito già con Android Nougat. Stessa sorte dovrebbero ottenere anche i vari HTC della serie U ed anche il passato HTC 10.

HTC U11

HTC U Ultra

HTC U Play

HTC 10

Sony

Per Sony gli aggiornamenti ad Android 8.0 dovrebbero riguardare il top di gamma presentato a Barcellona come anche i vari smartphone della serie XA. Nessuna informazione ufficiale è ancora trapelata e dunque per la certezza si deve attendere i comunicati ufficiali.

Sony Xperia XZ Premium

Sony Xperya XZs

Sony Xperia XA1

Sony Xperia XA1 Ultra

ASUS

L'azienda ha da poco presentato ufficialmente i nuovi ZenFone 4 che si aggiorneranno automaticamente in breve tempo ad Android 8.0 Oreo con la nuova UI ASUS. In generale però da Taiwan è stato dichiarato che anche gli attuali ZenFone 3 verranno aggiornati al nuovo Android ma che per questi ultimi l'update non arriverà poi così in breve tempo, si parla della seconda metà del 2018. Molteplici le versioni che l'azienda dovrà aggiornare:

ASUS ZenFone 4

ASUS ZenFone 4 Pro

ASUS ZenFone 4 Selfie

ASUS ZenFone 4 Selfie Pro

ASUS ZenFone 4 Max

ASUS ZenFone 4 Max Pro

ASUS ZenFone 3

ASUS ZenFone 3 Ultra

ASUS ZenFone 3 Laser

ASUS ZenFone 3 Max

ASUS ZenFone 3 Deluxe

Lenovo (Motorola)

Nessuna notizia da Lenovo per i suoi nuovi Motorola Z2. Con quasi la totale certezza però non potrà che aggiornare i suoi nuovi top di gamma come anche l'intera serie G5 rilasciata da poco.

Moto Z2 Play

Moto G5

Moto G5 Plus

Moto G5S

Moto G5S Plus

OnePlus

Per quanto concerne l'azienda cinese sappiamo bene come la Oxygen OS sia stata da sempre una delle ROM più aggiornate alle varie versioni del sistema operativo di Google. In questo caso al nuovo Android 8.0 Oreo di certo verrà aggiornata la nuova generazione presentata da qualche settimana ma anche i precedenti device.