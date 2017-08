Android 8.0 Oreo: ecco il supporto ai temi senza attivare i permessi di root grazie a Substratum

Android è sinonimo di libertà nella personalizzazione dell'interfaccia e la maggior parte degli utenti molto spesso scelgono il sistema operativo di Google rispetto ad iOS proprio per questo motivo. Negli smartphone in cui i produttori inseriscono una propria UI personalizzata a volte non risulta poi così semplice modificarne tutti gli aspetti mentre quando si parla di uno smartphone "made in Google" ossia con Android Stock tale procedura risulta più semplice e in qualche modo più veloce anche se fino ad oggi si aveva bisogno dei permessi di root per riuscire ad ottenere il possesso completo del codice del device per le modifiche più profonde. Con Android 8.0 Oreo tutto questo sarà solo un ricordo.

Gli sviluppatori di Substratum hanno infatti realizzato una semplice applicazione che grazie ad Android 8.0 Oreo permetterà agli utenti di modificare ogni singolo menu del proprio smartphone a livello grafico grazie ad una serie di temi e soprattutto senza dover incorrere nella richiesta dei permessi di root e dunque senza dover modificare il codice dello smartphone. La potenza dell'applicazione realizzata dagli sviluppatori di Substratum però va oltre perché è già stato dichiarato apertamente che l'app permetterà l'uso anche di terze parti e dunque l'inclusione di font, icone ma anche barra di stato completamente personalizzate.

Per capire le potenzialità della nuova app in fase di realizzazione, gli sviluppatori hanno da poco pubblicato un video in cui vengono mostrati i passaggi che permetteranno di modificare in modo semplice ed immediato il tema sullo smartphone con Android 8.0 Oreo. Per il suo funzionamento chiaramente sarà necessario avere permessi non root ma comunque speciali che verranno comunque richiesti ed ottenuti con un semplice tool "one-click" realizzato sempre dai Substratum e che bypasserà comandi ADB e collegamenti con il PC.

Una volta avuto l'accesso necessario allo smartphone gli utenti potranno modificare lo smartphone a proprio piacimento attivando o disattivando un tema piuttosto che un altro come se si cambiasse lo sfondo del device. L'applicazione, a detta degli sviluppatori, sarà rilasciata a breve e sarà chiaramente a pagamento anche se sarà disponibile la versione con i permessi di root totalmente gratuita.