Android 8.0 Oreo consuma dati mobile anche quando è collegato via Wi-Fi: come risolvere

Pare ci sia un bug su Android 8.0 Oreo che provoca un consumo anomalo nel bundle di dati offerto dall'operatore per quanto riguarda la connessione mobile via rete cellulare. Questo avviene anche quando il dispositivo viene collegato ad una connessione internet fissa via Wi-Fi, con il problema che è stato riportato da alcuni utenti su Reddit. Sembra che la società sia al corrente del problema e si sia già messa all'opera sullo sviluppo di una patch con un fix apposito.

Il problema è affiorato pubblicamente grazie al post dell'utente Unusual_Sauce:

"Dopo aver aggiornato ad Oreo ieri sera ho ricevuto un enorme picco nell'uso dei dati su rete cellulare, il tutto mentre ero connesso al Wi-Fi. Ho contattato il supporto tecnico e mi è stato detto che la società è già al corrente del problema ed è al lavoro su un fix. Nel frattempo ho dovuto spegnere i dati mobile quando sono in casa, solo in questo modo posso garantire che lo smartphone utilizzi esclusivamente il Wi-Fi per la connessione ad internet".

Pare che il comportamento anomalo del cellulare sia dovuto ad un'impostazione attiva nelle opzioni per gli sviluppatori, chiamata "Mobile data always active" e attivata di default dai tester e - probabilmente per errore - mantenuta attiva anche sulla release finale di Oreo. Per correggere il problema prima di attendere il fix ufficiale da parte di Google è sufficiente disattivare quell'opzione manualmente all'interno delle impostazioni per sviluppatori dopo averle attivate.

Attualmente non sono molti gli smartphone ad aver ricevuto l'ultima major release di Android, quindi sono relativamente pochi gli utenti che hanno riscontrato il problema. Si tratta tuttavia di un bug che può rivelarsi molto fastidioso e che è bene conoscere prima di effettuare l'aggiornamento. La soluzione è estremamente semplice, ma è comunque probabile che già dal prossimo aggiornamento sarà Google a metterci una pezza sul nascere per risolverlo del ttuto.