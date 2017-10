Android 8.0 Oreo arriva su Nokia 8 tramite il programma Beta Labs

HMD Global ha annunciato l'avvio del suo programma beta in vista dell'aggiornamento ad Android 8.0 Oreo dei suoi smartphone, a partire dall'ammiraglia Nokia 8.

La società finlandese, che ha in licenza l'uso del marchio Nokia, ha annunciato che i possessori di un Nokia 8 potranno prendere parte alla fase beta dello sviluppo di Android 8.0 Oreo per il dispositivo. In questo modo l'azienda spera di raccogliere quanti più riscontri possibili per eliminare la maggioranza dei possibili problemi.

Al momento attuale, lo sviluppo non è ancora completo e non è presente l'esperienza utente Nokia come su Android 7.1 Nougat; una certa instabilità è inoltre da mettere in conto.

Come evidenziato nella nostra recensione del Nokia 8, lo smartphone "risulta uno dei terminali più fluidi e veloci di questa generazione" e l'arrivo di Android 8.0 Oreo dovrebbe migliorarne ulteriormente le qualità.

Announcing Nokia phones beta labs! Be the first to test #AndroidOreo on #Nokia8 (physical Oreos not included!) https://t.co/91uhqstnnm pic.twitter.com/GNiNrK31B0 — Juho Sarvikas (@sarvikas) October 25, 2017

Per l'occasione, HMD Global ha annunciato la creazione dei Beta Labs, rendendo di fatto permantente l'iniziativa di coinvolgere l'utenza. Anche se il programma ha preso il via con il Nokia 8, anche gli altri modelli Nokia saranno inclusi nell'iniziativa: i Nokia 3, 5 e 6 avranno una fase di beta prima del lancio del software definitivo, anch e se non ci sono notizie precise circa le tempistiche.