Android 8, dopo Nougat la nuova versione si chiamerà come il biscotto al latte Oreo

Il prossimo aggiornamento di Android potrebbe chiamarsi Android 8.0 Oreo. Ebbene sì in Google già si sta vociferando sul nome che prenderà la prossima release in arrivo a fine anno ed è addirittura il Senior Vice President di Android e Chrome OS, Hiroshi Lockheimer, a confermare tale possibilità. La GIF pubblicata sul proprio profilo di Twitter, infatti, sembra essere palesemente un rimando al possibile nominativo che la sua azienda potrebbe proporre per il prossimo Android 8.0.

Sappiamo bene come Google da sempre abbia associato alle varie versioni di Android nomi di dolci e se il tutto era iniziato con la versione 1.5 Cupcake, la storia ha fatto sì che si passasse per i vari Donut, Eclair, Froyo, Gingerbread, Honeycombper poi arrivare ad Ice Cream Sandwich, Jelly Bean, KitKat quindi Lollipop, Marshmallow e per finire appunto a Nougat con la settiman versione. L'ulteriore passaggio sarà quello con la lettera O e proprio per questo il rimando alla GIF con Oreo sembra essere piuttosto evidente.

Semplice coincidenza? Potrebbe esserlo ma potrebbe essere anche un preciso rimando al nome già scelto da Google per il suo prossimo Android. Le precedenti versioni sono state solitamente rilasciate durante i mesi primaverili e l'avvicinarsi di questo periodo potrebbe segnare il reale rilascio del nuovo importante update anche se le indiscrezioni sul nuovo Android 8.0 sono state ad oggi praticamente inesistenti.

La frammentazione di Android è ancora un grosso problema per Google che vede solo una piccola percentuale di smartphone con il proprio sistema operativo aggiornati all'ultimo Android 7 Nougat. Il tempo sembra scorrere molto più velocemente di quanto ne abbiano i produttori per riuscire a mettere mano sui codici dei propri prodotti aggiornandoli quanto prima. L'arrivo di Android 8.0 Oreo potrebbe far peggiorare ancora più tale situazione e le adozioni viste da Apple con il suo iOS diventare sempre più un sogno.