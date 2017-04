Android 7.1.2 Nougat rilasciato sui primi dispositivi

Dopo un periodo di beta test durato circa due mesi Android 7.1.2 Nougat sta facendo capolino sui primi dispositivi delle famiglie Nexus e Pixel. Al momento in cui scriviamo l'update è arrivato via OTA (quindi con l'installazione che avviene direttamente sul dispositivo) solamente su Pixel C e Nexus Player, con novità di certo non eclatanti. Si tratta, infatti, di un "maintenance update".

Google chiama così gli aggiornamenti minori, quelli che non integrano novità di un certo peso o pesanti rivisitazioni nelle funzionalità presenti. L'aggiornamento è arrivato con un giorno di anticipo rispetto al ruolino di marcia su questi dispositivi, ed è probabile che per l'arrivo su smartphone in versione finalizzata non passerà molto tempo. Aggiorneremo la pagina con le novità in tal senso.

Android 7.1.2 Nougat non arriverà su Nexus 6P e il tablet Nexus 9, che comunque continueranno a ricevere aggiornamenti di sicurezza. Introduce Pixel Launcher su Pixel C e su alcuni smartphone come Nexus 5X le gesture tramite sensore di impronte. L'update è previsto solamente per i dispositivi Pure Google, mentre per i modelli personalizzati bisognerà aspettare molto di più.

Sebbene i produttori di terze parti si stiano impegnando sempre più per rilasciare aggiornamenti di sicurezza a cadenze regolari, per gli update delle versioni di Android c'è ancora un sensibile ritardo. Molti dispositivi di scorsa generazione sono ancora fermi a Marshmallow e la crescita di Nougat è consistente ma di certo non importante in termini assoluti.

Lo scorso mese Nougat è cresciuto del 133% ma a parecchi mesi dal debutto è ancora sul 2,8% dei dispositivi con Android in circolazione, mentre l'ultima versione (7.1) ha visto un aumento di solo il 33% raggiungendo lo 0,4% dei device. È probabile in altre parole che molti dispositivi non riceveranno mai questa versione di Android, che rimarrà quasi esclusiva dei Nexus e dei Pixel.

Per questi dispositivi è già disponibile anche la prima alpha di Android O, l'aggiornamento corposo che arriverà entro fine anno.