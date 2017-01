Android 7.0 Nougat in arrivo il 17 Gennaio per i Samsung Galaxy S7 ed S7 Edge

Gli utenti dei Samsung Galaxy S7 ed S7 Edge possono preparare i propri dispositivi per l'aggiornamento ad Android 7.0 Nougat. Sì perché secondo i ben informati, l'azienda sudcoreana, sarebbe pronta a rilasciare ufficialmente per tutti il corposo aggiornamento ad Android Nougat che da tempo gira solo sui canali dei beta tester.

La data di rilascio del nuovo update sembrerebbe essere stata fissata per il prossimo 17 gennaio sia per quanto concerne il Galaxy S7 come anche per il Galaxy S7 Edge. A confermare tale data di rilascio giunge l'immagine riportata su di un sito turco fornita da Samsung Turchia ad un utente. Il dubbio sulla veridicità della notizia almeno in parte rimane ma sembra che il roll out del nuovo firmware di Android sia questione davvero di pochi giorni anche per quanto riguarda il mercato italiano.

Dall'immagine oltrettutto è possibile osservare come Samsung abbia deciso di rilasciare almeno in prima battuta la versione 7.0 di Android e non come invece si sperava l'ultima ossia Android 7.1.1. La possibilità si era rincorsa in alcune indiscrezioni durante le scorse settimane ma l'azienda sudcoreana sembrerebbe aver riposto il nuovo firmware forse in esclusiva al nuovo Galaxy S8 in arrivo ad aprile con conseguente aggiornamento dei Galaxy S7 ed S7 Edge successivamente alla commercializzazione del nuovo top di gamma.

Ricordiamo come le novità in arrivo sui Galaxy S7 ed S7 Edge con il nuovo Android 7.0 Nougat risultano essere molteplici. Gli utenti, infatti, si troveranno di fronte una TouchWiz modificata in seno alla grafica e soprattutto al colore predominante. In questo caso Nougat porterà una predominazione del blu e del bianco a differenza del verde precedentemente utilizzato da Samsung. L'interfaccia cercherà di avvicinarsi a quella stock di Android con l'utilizzo di icone e menu delle notifiche leggermente appiattiti proprio per alleggerire l'intera struttura.

Altre novità arriveranno con la fotocamera che verrà rinnovata a livello grafico. Sarà possibile mettere a fuoco qualsiasi punto dell'immagine da catturare e spostare la stessa messa a fuoco con grande facilità. Schermata di blocco differente rispetto al passato con le nuove notifiche di Nougat ma soprattutto la possibilità di avere accesso ad alcune specifiche applicazioni senza dover forzatamente passare dal menu delle stesse. Presenza del multiwindows con ancora più applicazioni da utilizzare e nuova modalità di risparmio energetico da abbinare al tipo di utilizzo dello smartphone durante l'arco della giornata. Infine vi sarà la presenza del filtro di luce "blu", il quale permetterà di ridurre lo sforzo degli occhi dell'utente grazie all'abbassamento della luce, appunto blu, dello schermo.