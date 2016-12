Android 7 Nougat con la EMUI 5.0 a febbraio su Honor 8

Honor ha confermato che Honor 8 sarà il primo smartphone della compagnia ha ricevere Android 7 Nougat. Contestualmente il dispositivo riceverà la EMUI 5.0 proprietaria, la più recente personalizzazione Android di Huawei. Una prima versione beta del sistema operativo è già disponibile per alcuni utenti a partire dalla fine del mese di novembre, naturalmente a scopo di test.

La EMUI 5.0 porta con sé nuove ottimizzazioni e un algoritmo di apprendimento che dà priorità alle applicazioni sulla base della frequenza con cui vengono utilizzate dall'utente. Questo offre migliori performance durante l'uso tipico del dispositivo, ottimizzandole sulla base delle esigenze specifiche di chi lo usa. Viene migliorato anche il sistema di gestione dei consumi energetici, che riceve una serie di nuove modalità di risparmio al fine di aumentare l'autonomia dello smartphone.

Per quanto riguarda l'interfaccia utente, la EMUI 5.0 è sostanzialmente la stessa di quella presente su Huawei Mate 9 con la presenza dell'app drawer che può essere stabilita dall'utente. La compagnia purtroppo non ha specificato una data esatta per il rilascio dell'aggiornamento, anticipando solo che Nougat arriverà su Honor 8 nel mese di febbraio 2017. Non sappiamo di fatto se arriverà nelle prime settimane o nelle ultime, con Huawei che probabilmente non vuole dare false illusioni ai suoi utenti nel caso in cui il rilascio venga ritardato di qualche giorno.

Honor 8 è l'attuale top di gamma del brand creato da Huawei. Si tratta di uno smartphone estremamente interessante sul piano estetico con un design a doppio vetro e riflessi traslucidi sulla scocca. Si caratterizza per la doppia fotocamera integrata a filo con il resto dello chassis, quindi non sporgente, e per un'esperienza d'uso da vero top di gamma. Il costo è tuttavia ben inferiore: in Italia è stato lanciato a 399€ lo scorso mese di agosto. Per chi volesse leggere un approfondimento vi rimandiamo alla nostra recensione completa, che potete trovare a questo indirizzo.