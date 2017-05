Ancora smartphone nel futuro di Microsoft, ma diversi da quelli attuali

Alcuni giorni fa, con questa notizia, abbiamo segnalato come le vendite di smartphone Microsoft della famiglia Lumia siano crollate a rappresentare una quota infinitesimale sia in termini del totale degli smartphone venduti a livello globale, sia con riferimento all'incidenza che queste vendite hanno sul totale del fatturato di Microsoft. Si è passati nel giro di due anni da vendite per 1,4 miliardi di dollari USA sino agli attuali 5 milioni registrati nel corso del terzo trimestre fiscale dell'esercizio 2017 dell'azienda (corrispondente ai primi 3 mesi dell'anno).

Satya Nadella, CEO dell'azienda, apre però spazio ad un futuro di Microsoft nel settore dei dispositivi mobile portatili anche se a suo avviso questi saranno ben differenti rispetto a quanto disponibile al momento. Questo quanto dichiarato in occasione di una intervista tenuta nel corso del podcast “Make Me Smart” organizzato da Marketplace.org:

We make phones today. We have OEMs like HP making phones, and others. We've picked a very specific area to focus on, which is management security, and this one particular area called Continuum, which is a phone that can even be a desktop...

And we're looking for “What's the next change in form and function?” What we've done with Surface is a good example. No-one before us had thought of 2-in-1s, and we created that category, and made it a successful category, to the point where there are more 2-in-1s coming, and that's what we want to do. So, in a sense, when you say “Will we make more phones?”, I'm sure we will make more phones, but they will not look like phones that are there today.