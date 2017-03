Anche uno smartphone Xiaomi fra le proposte di oggi di TomTop

Continuano gli ottimi prezzi su TomTop, che propone cinque smartphone a prezzi interessanti, con il più costoso che supera di poco le 200 Euro. Si tratta di dispositivi venduti da brand cinesi ma che spesso non hanno nulla da invidiare alle proposte vendute in Occidente, nonostante il loro prezzo di listino possa far pensare diversamente. Naturalmente non sono paragonabili ad un top di gamma, tuttavia con una spesa molto più abbordabile offrono una buona esperienza d'utilizzo e, soprattutto, pieno accesso al mondo e all'ecosistema Android con tutte le app di Google Play.

Il primo smartphone che segnaliamo, nonché il più interessante della lista a nostro avviso, è Xiaomi Redmi 4 Note, dispositivo economico ma con unabatteria da ben 4.100 mAh. Promette un'ottima autonomia operativa su singola carica, buone performance grazie alla CPU Helio X20 da 10-core e un display Full HD da 5,5 pollici. Il tutto in offerta a soli 168,25 Euro.

AGM A8 è uno smartphone rugged con display da 5" HD e scocca resistente alle intrusioni di liquidi certificata IP-68. Oltre ai liquidi e alle polveri, lo smartphone resiste anche a urti e cadute, dispone di un vetro Gorilla Glass 3, e utilizza un processore Snapdragon 410 di fascia bassa, supportato da 3GB di RAM e 32GB di storage. Il costo? 131,59 Euro, molto pochi per un rugged.

Costa un po' di più, ma è anche più interessante sul piano hardware. Nomu S30 è uno smartphone resistente a liquidi, polveri e urti con display da 5,5 pollici Full HD. Il processore integrato è un MediaTek da 8-core a 64-bit e al suo interno troviamo anche una batteria da ben 5.000 mAh. Sul fronte memorie ci sono 4 GB di RAM e 64 GB di storage, al prezzo di 205,85 Euro.

UMi Max è uno smartphone di un brand, come Xiaomi, che sta divenendo sempre più celebre in occidente. Utilizza un processore MediaTek Helio P10 da otto core e un design particolarmente ricercato con vetro frontale ad angoli arrotondati 2.5D. Il display è da 5,5 pollici e supporta la risoluzione Full HD, il tutto ad un prezzo molto, molto basso: 133,94 Euro.

A meno di 100 Euro TomTop ci propone invece lo smartphone Cubot Dinosaur, certamente meno ricercato degli altri prodotti presi in esame ma molto interessante grazie alla batteria da 4.150 mAh abbinata ad un display HD da 5,5 pollici e ad un processore MediaTek quad-core parco nei consumi. Lo smartphone fa uso di Android 6.0, 3GB di RAM e 16 GB di storage espandibili.