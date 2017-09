Anche Samsung Galaxy Note 8 registrerà video in 4K a 60 fps

Storicamente Apple centellina le novità sui nuovi modelli di iPhone. La compagnia di Cupertino non vuole bruciare le tappe e perdere la possibilità di innovare facilmente anche negli anni successivi, ma se c'è una caratteristica che di anno in anno mostra decisi passi in avanti anche sul Melafonino, quella è la fotocamera. Tutti i nuovi iPhone hanno ad esempio la possibilità di registrare in 4K a 60 fps, ma ben presto potrebbero non essere gli unici dispositivi ad averla.

Ad aggiungersi alla mischia ci sarà Samsung Galaxy Note 8, almeno secondo quanto è possibile leggere all'interno della pagina promozionale del dispositivo sul sito ufficiale della compagnia. La nuova ammiraglia sudcoreana può registrare video Ultra HD 4K ad alto frame rate, tuttavia al momento in cui scriviamo tale possibilità non è ancora sbloccata. La società ha rilasciato giovedì un nuovo aggiornamento per il phablet con pennino, ma la novità non c'è ancora.

Galaxy Note 8 avrà un indiscutibile vantaggio rispetto ai nuovi iPhone, ed è la possibilità di espandere la memoria di storage integrata con una micro SD. La registrazione di video in 4K è sicuramente pesante per quanto riguarda lo storage richiesto, e l'aggiunta della modalità ad alto frame rate renderà il tutto ancora più pesante. I nuovi iPhone arriveranno anche nei tagli da 256 GB, tuttavia per iPhone X la cifra da spendere in quel caso si avvicina a 1.400 euro.

Con Galaxy Note 8 potrebbe essere senza dubbio ben più semplice sfruttare la funzionalità dedicando ad essa una scheda di memoria esterna sufficientemente veloce per non incorrere in rallentamenti. Il nuovo phablet di Samsung sarebbe in questo modo il primo dispositivo con Snapdragon 835 (in Italia il dispositivo ha Exynos 8895, che Samsung può gestire internamente) ad implementare la funzionalità e sarà interessante proprio per questo verificarne l'efficacia.