Anche LG G6 avrà cornici ridottissime: spunta il primo render online

Il 2017 sarà l'anno delle cornici ridotte: Samsung annuncerà, non al Mobile World Congress, Galaxy S8 con un design che abbiamo visto ormai più volte online; mentre LG ci sarà alla fiera spagnola e porterà il nuovo top di gamma, il G6. Il dispositivo avrà anch'esso un design improntato al massimo rapporto schermo-cornici, in modo da corroborare l'esperienza d'uso e non sprecare spazio. Un trend supportato da Xiaomi con Mi Mix ma lanciato qualche anno fa dalla insospettabile Sharp, con notevoli limiti però sul fronte della diffusione al pubblico.

LG G6 è apparso in un nuovo render che ritrae la parte superiore del dispositivo, in cui notiamo cornici - superiore e laterali - estremamente compatte. Un approccio meno estremo di quello di Samsung, che sta preparando un top di gamma privo di cornici anche ai lati sfruttando la propria tecnologia edge per display curvi e un rapporto schermo-cornici superiore al 90%. Per quanto riguarda il top di gamma del 2017 LG arriverà probabilmente prima sul mercato rispetto a Samsung, con l'annuncio del nuovo modello previsto per il 26 febbraio, al Mobile World Congress.

Bisognerà aspettare un mese circa invece per avere un primo assaggio del top di gamma concorrente, almeno stando ai rumor che stanno circolando in queste ore. LG G6 avrà un display da 5,7 pollici con un insolito aspect-ratio di 2:1, anche se l'immagine trapelata da LG Display e poi confermata da The Verge non riesce a confermare anche questo aspetto dello smartphone. La parte inferiore delle cornici sarà leggermente più grande rispetto a quella superiore, il display avrà angoli curvi e, secondo i rumor, il jack per le cuffie da 3,5mm ci sarà.

Lo smartphone sarà realizzato in metallo e vetro e, a differenza del predecessore, LG non ripeterà l'approccio modulare. Nonostante un design simile a quello di G5 la batteria non sarà sostituibile dall'utente. Non mancheranno il doppio modulo per la fotocamera posteriore e il sensore per la scansione delle impronte digitali, anch'esso disposto lungo la parte posteriore del terminale, aspetti in precedenza trapelati per mezzo di alcuni render pubblicati da un produttore di custodie.