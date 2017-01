Altro che SMS: 63 miliardi di messaggi su WhatsApp, solo in un giorno

WhatsApp ha annunciato che in un solo giorno, e nello specifico alla Vigilia di Capodanno, il servizio di messaggistica ha dovuto gestire ben 63 miliardi di messaggi. Si tratta di un nuovo record per l'applicazione che, oltre ai messaggi, offre anche la possibilità di effettuare chiamate vocali e in video. Fra i 63 miliardi di messaggi, quasi 8 miliardi includevano immagini e poco meno di 2 miliardi e mezzo più pesanti video.

In paragone, normalmente, sono 60 miliardi i messaggi inviati ogni giorno attraverso la combinazione dei servizi Facebook Messenger e lo stesso WhatsApp. Lo stesso Mark Zuckerberg, CEO di Facebook che possiede la stessa WhatsApp, annunciava il numero durante l'ultima conferenza per sviluppatori F8 tenuta lo scorso aprile. L'anno scorso invece Jan Koum, CEO di WhatsApp, dichiarava che WhatsApp gestiva 30 miliardi di messaggi al giorno, mentre l'anno successivo, a febbraio 2016, quel numero superava di poco i 40 miliardi.

Negli stessi periodi i competitor generavano numeri molto più contenuti: Telegram, il più agguerrito in Europa, si fermava infatti "solamente" a 15 miliardi al giorno. WhatsApp può contare su una base d'utenza ben più vasta rispetto a qualsiasi altro servizio di messaggistica mobile, pari a oltre 1 miliardo di utenti attivi almeno una volta al mese. La piattaforma continua ad evolversi da tempo con nuove feature e opzioni specifiche per la sicurezza. Di recente, oltre alle videochiamate, è stata infatti introdotta la crittografia end-to-end per proteggere le conversazioni da occhi indiscreti.

Gli SMS sono ormai mestamente sconfitti e in costante declino. Nel 2015 ne venivano gestiti circa 20 miliardi al giorno, e dubitiamo che quel numero sia cresciuto in quest'ultimo anno. Il 31 dicembre 2017 WhatsApp annunciava il cessato supporto su alcuni dispositivi con sistemi operativi più vecchi. Ne avevamo parlato a questo indirizzo.