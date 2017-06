Alcatel U5 in arrivo ufficialmente anche in Italia. Tutti i dettagli del nuovo device

Alcatel U5 è ufficialmente disponibile anche in Italia al prezzo di soli 109,90€ a partire dagli ultimi giorni di giugno. Uno smartphone capace di rendere facile e intuitivo l'approccio al mondo tecnologico del mobile anche a chi lo fa per la prima volta. La semplicità è l'arma più importante secondo Alcatel per riuscire a scegliere nel miglior modo possibile uno smartphone e il nuovo Alcatel U5 proprio sotto questo punto di vista raggiunge tale obbiettivo proponendosi come migliore alternativa a chi si avvicina per la prima volta al mondo degli smartphone ma anche a chi non vuole spendere troppo ottenendo comunque divertimento e funzionalità.

Innanzitutto il nuovo Alcatel U5 possiede un design sicuramente al passo con i tempi e quanto mai divertente da vedere. Accattivante nelle forme grazie ai bordi curvi e leggermente smussati ma anche per la presenza di una scocca sul posteriore leggermente zigrinata che permette un'ottima resa in mano. Cornice colorata e lucida con il tasto di accensione e spegnimento rifinito con un particolare pattern.

A livello tecnico lo smartphone possiede un display da 5 pollici dalla risoluzione 854x480 pixel che forse risultano essere uno dei pochi punti dolenti del device. Al suo interno presente un processore MediaTek MT6737M Quad-Core con 1GB di RAM e 8GB di memoria interna espandibili con una MicroSD fino a 32GB. A livello multimediale presente una fotocamera al posteriore da 5 megapixel mentre per l'anteriore troviamo un sensore da soli 2 megapixel con la presenza del Flash LED per realizzare selfie anche in condizioni di luce non ottimali. Per quanto riguarda la batteria presente una 2.050 mAh che assieme ad Android 6.0 Marshmallow potrebbe permettere buone prestazioni in termini di autonomia.

Interessante ricordare che il nuovo Alcatel U5 propone il Simple Mode, ossia una modalità di accesso rapido alle applicazioni preferite capace di rendere più immediato l'uso del device e il Phone Guard, che permette di risparmiare la batteria, migliorare le performance e proteggere il dispositivo da eventuali virus. Il nuovo Alcatel U5 è disponibile a partire da fine giugno al prezzo consigliato di 109,90€ in tre diverse colorazioni: Volcano Black/Cocoa Gray, Volcano Black/Sharp Blue e Pure White/Grey.