Alcatel, trapelata parte della line-up di smartphone del 2018

Alcatel e BlackBerry hanno qualcosa in comune. Gli smartphone di entrambi i marchi vengono prodotti da TCL, multinazionale cinese nota in ambito multimediale. La compagnia ha anche firmato un accordo con il produttore di smartphone di lusso Vertu per la realizzazione di 30 mila dispositivi costruiti a mano. Insomma i cinesi saranno particolarmente indaffarati nei prossimi mesi, anche se l'ultimo accordo potrebbe sfumare per via della chiusura della divisione britannica di Vertu.

Lo scorso mese TCL ha lanciato quatto dispositivi Alcatel differenti, Idol 5S, Idol 5, A7 XL e A7. Tutti i dispositivi, insieme a quelli annunciati nei mesi precedenti, ricadono tutti sulle fasce di mercato entry-level e media, e nel 2018 la compagnia potrebbe continuare ad occupare gli stessi segmenti. Ad anticiparlo con largo anticipo è Evan Blass, che ha pubblicato nel week-end un'immagine che raffigura parte della produzione di smartphone Alcatel per il 2018.

Purtroppo non abbiamo a disposizione le specifiche tecniche di ogni modello, ma solo nomi e fattezze estetiche dei terminali. Il modello flagship sarà Alcatel 5, con cornici ridotte nella parte inferiore ma abbastanza evidenti in quella superiore. Qui potrebbe integrare due fotocamere, insieme ad altri sensori, ma al momento non è dato sapere le funzionalità aggiuntive. Sul retro, invece, Alcatel 5 potrebbe implementare un modulo a fotocamera singola.

Immediatamente più in basso nella gamma di smartphone del 2018 di Alcatel ci saranno Alcatel 3V e 3X, con retro in vetro come sugli attuali modelli Idol e fotocamere doppie orientate verticalmente. Nel segmento più basso ci saranno invece Alcatel 3, Alcatel 3C e Alcatel 1X, tutti con fotocamera posteriore singola. Solo Alcatel 3 avrà un sensore biometrico per la scansione delle impronte, con i restanti due che potrebbero annoverare un prezzo di listino molto basso.

Secondo Blass l'immagine non anticipa l'intera line-up del prossimo anno del brand francese, con altri dispositivi che rimangono ancora segreti. Inoltre, alcuni dei modelli presenti nell'immagine potrebbero essere cancellati prima di un'eventuale presentazione ufficiale.