Alcatel Idol 5 disponibile in Italia il nuovo device con la funzione AppCloner

Il nuovo Alcatel Idol 5, presentato a Berlino durante IFA 2017, è ora disponibile anche in Italia ad un prezzo di 239€. Lo smartphone che avevamo visto in anteprima durante la kermesse berlinese è stato progettato dagli ingegneri di Alcatel per gli utenti della nuova generazione che rimangono sempre connessi sui Social Network e che sono abituati ad avere tutto e subito.

Interessanti le funzionalità presenti nel nuovo Alcatel Idol 5 come AppCloner ossia la funzionalità preinstallata nello smartphone che permette agli utenti di rimanere sempre loggati anche con due diversi account all'interno di un'applicazione o di uno stesso social network. Non sarà dunque più necessario utilizzare due diversi device o magari fare logout da WhatsApp o Facebook per usare due diversi profili. Non è tutto perché il nuovo Alcatel possiede anche un design elegante e raffinato con un corpo realizzato completamente in alluminio e con un vetro all'anteriore curvo con finitura 2.5D e display da 5.2 pollici Full HD.

Per il resto la scheda tecnica parla di un prodotto con processore MediaTek MT6753 e GPU ARM Mali-T720 MP3 quindi 3GB di RAM ed uno storage interno pari a 16GB espandibile con MicroSD. Per quanto concerne invece il comparto multimediale presente al posteriore una fotocamera da 13MP con PDAF a 5 lenti, dual tone per il Flash ed un'apertura focale da f/2.0. Anteriormente invece presente una fotocamera da 5MP con apertura focale da f/2.4. Batteria da 2.800 mAh.