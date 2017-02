Alcatel A5 LED: back cover LED multicolore per notifiche sbarazzine

Vi piace il LED multicolore con cui il vostro smartphone vi informa delle notifiche in arrivo? Sarete allora entusiasti del nuovo Alcatel A5 LED, un telefonino che ha tutto il retro coperto di LED RGB e che può trasformare tutta la backcover in uno spettacolo di luce colorata.

La cover in realtà è rimovibile e si può optare per una meno appariscente e più sottile cover classica. Il telefono offre display 5.2" HD IPS da 1280x720 pixel e integra un processore Mediatek MT6753 Octa Core a 1.5GHz, con 2GB di RAM, 16GB di ROM e espandibilità con MicroSD fino a 128GB.

Per quanto riguarda la connettività abbiamo il supporto 4G LTE Cat 4. A livello fotografico la fotocamera posteriore utilizza un sensore da 8 megapixel assistito da un flash dual tone per condizioni di scarsa illuminazione e mentre la fotocamera frontale ha un sensore da 5 megapixel, con anch'essa un flash per i selfie al buio. Il terminale offre una batteria da batteria 2800mAh.

[HWUVIDEO="2272"]Alcatel A5 LED: tutti i colori più uno sul retro con la cover LED[/HWUVIDEO]

Arriverà sul mercato al prezzo di listino di €259.