Alcatel A3 finalmente disponibile in Italia al prezzo di 159,00

Il nuovo Alcatel A3 arriva finalmente in Italia ad un prezzo consigliato di 159,00€. Lo smartphone si propone come device entry level con specifiche tecniche comunque interessanti ma soprattutto con un design raffinato ed alcune funzionalità che lo rendono unico nel panorama proprio degli smartphone di prima fascia. Sì, perché il nuovo Alcatel A3 possiede un sensore per le impronte digitali personalizzabili e la modalità privata per proteggere tutti i dati sensibili.

A livello tecnico il nuovo Alcatel A3 possiede un display da 5 pollici in risoluzione HD da 1280x720 pixel ed è alimentato da un processore MediaTek Quad-Core MT6737 Cortex A53 da 1.3 GHz coadiuvato da una GPU Mali T720MP2, da 1.5GB di RAM e da una memoria interna da 16GB che potrà essere espansa fino a 32GB. A livello multimediale presente una fotocamera da ben 13MP che permetterà di scattare buone foto e di registrare video fino alla risoluzione Full HD. Oltretutto per quanto riguarda il sensore anteriore da 5MP, grazie alla presenza del flash frontale ogni scatto, anche quelli al buio, risulteranno luminosi e nitidi. Interessante anche la modalità Face Show che permette di creare animazioni, oppure Instant Collage per mettere insieme più foto in un solo click. E grazie al Selfie Album, è possibile organizzare tutti i propri contenuti multimediali in un unico luogo.

Per offrire la massima sicurezza, Alcatel A3 include il sensore per le impronte digitali. A3 non solo riconosce le impronte per sbloccare il telefono, ma offre anche la possibilità di personalizzare il sensore fino a un massimo di cinque impronte digitali che lanceranno ognuna un’applicazione a propria scelta. Con lo stesso inoltre sarà possibile scattare le foto con un semplice tocco. Alcatel ha pensato anche ai ragazzi che non vedono l’ora di condividere le foto con gli amici su Facebook e Snapchat ma che non vogliono che i genitori sbircino tra le proprie cose. Il nuovo Alcatel A3 dispone di una modalità con accesso privato capace di mantenere lontane da occhi indiscreti degli altri applicazioni e foto.

Per quanto riguarda la connettività è presente il wi-fi 802.11 b/g/n, A-GPS, porta USB 2.0, Bluetooth 4.2 e modulo LTE/4G con download 150 Mbps e upload 50 Mbps. Per quanto riguarda invece la batteria presente una 2.050 mAh che permetteranno buone autonomie grazie anche al display HD.

Il nuovo Alcatel A3 sarà disponibile ad un prezzo di 159,00€ da questa settimana in tutti i negozi online.