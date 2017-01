Alcatel, 5 nuovi smartphone al Mobile World Congress di cui uno modulare

Il Mobile World Congress di Barcellona è ormai alle porte e cominciano quindi a susseguirsi senza sosta i rumors relativi a quelli che potrebbero essere i prodotti annunciati dai vari protagonisti della scena mobile internazionale. Tra questi troviamo ormai da diverso tempo anche Alcatel che sembra avere grossi piani per quanto riguarda l'edizione 2017 del principale evento dell'anno per quanto riguarda la tecnologia portatile.

Secondo quanto diffuso in queste ore l'azienda francese sarebbe in procinto di introdurre non meno di 5 nuovi dispositivi e nonostante non si abbiano ancora i dettagli riguardanti nomi e specifiche delle nuove soluzioni sembra quasi certa la presenza di un prodotto modulare tra in nuovi smartphone. Un dettaglio sicuramente interessante, che contribuirà senza dubbio a far crescere l'attesa nei confronti dell'evento di lancio organizzato dall'azienda a Barcellona.

Una scelta curiosa soprattutto per il fatto che le ultime soluzioni che hanno tentato la via della modularità non sono state accolte con grande entusiasmo da parte del pubblico, ottenendo risultati ben sotto le aspettative. Il modello di modularità del nuovo prodotto Alcatel dovrebbe essere simile a quello utilizzato dalla serie Moto Z di Lenovo, basato quindi su delle cover intercambiabili.

Stando alle prime informazioni a riguardo una di queste cover sarà probabilmente costellata di LED che dovrebbero accendersi e spegnersi in diverse colorazioni a ritmo con la musica riprodotta dallo smartphone. Altri dettagli trapelati parlano poi di un processore Mediatek octa-core, fotocamera da 13 megapixel e un prezzo che dovrebbe aggirarsi nell'intorno dei 320 euro in Europa.

Come avrete intuito si tratta comunque ancora solo di rumors. Altri dettagli potrebbero quindi giungere nel corso delle prossime settimane, anche se siamo ormai davvero molto vicini a quella che dovrebbe essere la data di lancio.