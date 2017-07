AGM X2 sarà il primo smartphone rugged con sensore VOC

Sebbene la data di rilascio di AGM X2 sia ancora sconosciuta, dello smartphone mostrato per la prima volta al Mobile World Congress 2017 sono emerse nuove informazioni. AGM X2 è un dispositivo di tipo rugged pensato per impieghi di tipo professionali in ambienti poco favorevoli. Sarà il primo ad impiegare all'interno della fotocamera posteriore doppia la possibilità di monitorare e analizzare la presenza di composti organici volatili.

I composti organici volatili sono composti chimici, sia naturali che realizzati in laboratorio, formati da molecole dotate di gruppi funzionali diversi e caratterizzati da una certa volatilità (fonte: Wikipedia). Fra i COV ci sono idrocarburi con idrogeno o carbonio, o composti contenenti ossigeno, cloro o altri elementi unici. Sebbene i COV dannosi non siano altamente tossici, l'esposizione continua ad alcuni di essi può avere effetti a lungo termine sulla salute degli uomini.

AGM X2 può essere lo smartphone ideale per chi lavora a contatto con questi composti e al tempo stesso tiene in considerazione lo stato della propria salute. A giudicare dalle ultime foto dei prototipi disponibili online AGM X2 vanta il logo MIL-STD-810G sulla scocca posteriore, che certifica che lo smartphone ha resistito ai test effettuati in diverse condizioni ambientali per dimostrarne la resistenza e la robustezza non solo a liquidi e polveri ma anche agli urti.

Secondo le ultime informazioni AGM X2 integrerà una batteria leggermente più grande del predecessore, pari a circa 6000 mAh (contro i 5400 mAh di X1), ma non conosciamo ancora le restanti caratteristiche tecniche che verranno implementate. Ricordiamo infine che AGM ha lanciato un evento sul sito ufficiale grazie al quale si possono ottenere sconti di massimo 39 dollari sui propri prodotti, devolvendo 1 dollaro in beneficenza per una bambina affetta di paralisi cerebrale.