AGM X2: ecco le ultime immagini rubate del nuovo smartphone

Il nuovo top di gamma di AGM potrebbe essere proprio lo smartphone rivelato in alcune immagini rubate e andate online in rete. Parliamo del nuovo AGM X2 ossia uno smartphone "rugged" che sembra possedere specifiche tecniche da vero top di gamma oltre ad una particolare dote di resistenza agli urti e non solo. Le immagini apparse online su Weibo fanno vedere per la prima volta questo nuovo smartphone dell'azienda cinese e permettono non solo i capire quale sarà l'aspetto del device ma danno anche alcune indicazioni riguardo le specifiche tecniche.

Innanzitutto è possibile osservare la back cover del nuovo AGM X2 che vanta una fotocamera a doppio sensore posta in senso orizzontale. Questo dunque permetterà agli utenti di ottenere scatti di qualità anche con un device che non è stato assolutamente pensato per la multimedialità. Presente anche un piccolo slot al di sotto della fotocamera dove con molta probabilità prenderà posto il sensore delle impronte digitali. Posizionamento al posteriore permettendo dunque di aumentare il rapporto del display con il corpo dello smartphone vista la tendenza degli ultimi tempi dove i produttori tendono a realizzare smartphone con display sempre più ampi per quanto concerne la superficie di utilizzo.

Rispetto alla prima generazione, questo AGM X2, sembra possedere un aspetto estetico decisamente più grazioso con angolo maggiormente arrotondati mantenendo comunque una forte propensione alla resistenza e alla durabilità nei confronti degli agenti atmosferici o magari anche alla polvere o all'acqua. Per quanto riguarda le specifiche tecniche lo smartphone dovrebbe possedere un display da 5.5 pollici o addirittura con una diagonale maggiore. Al suo interno dovrebbe venire posizionato lo Snapdragon 835 ed una batteria incredibile da ben 10.000 mAh permettendo autonomie che pochi altri device riescono ad ottenere.

Chiaramente AGM non è solo X2 ma anche altri smartphone interessanti che possono essere acquistati perché già in vendita. Proprio per questo il produttore ha posto in offerta la prima generazione dell' AGM X1 e molti altri prodotti che dal 5 luglio al 31 luglio può essere acquistato con uno sconto di quasi 40 dollari rispetto al suo prezzo di vendita. Oltretutto acquistandolo direttamente a questa pagina si potrà partecipare alla donazione per una bambina malata.