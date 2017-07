AGM A8, smartphone rugged adesso con 4 GB di RAM e 64 GB di storage espandibile

Grazie soprattutto al suo prezzo di listino contenuto, unito ad alcune caratteristiche tecniche interessanti, AGM A8 è stato uno degli smartphone più venduti del produttore. Fiore all'occhiello del dispositivo indubbiamente la sua batteria da ben 4.050 mAh che, unita al display da 5 pollici a risoluzione HD, consegna un'ottima autonomia operativa su singola carica. Prezzo basso, grande autonomia, scocca rugged con resistenza IP68 hanno guidato il successo del device.

Sfruttando l'ondata positiva il produttore ha lanciato una versione evoluta, con AGM A8 che adesso ottiene 4 GB di RAM (la variante standard ne ha 3 GB) e una memoria d'archiviazione da 64 GB espandibile via microSD. Cresce leggermente il prezzo: laddove la variante da 3/32 GB di RAM ha uno street price di 136,99 dollari, il nuovo modello da 4/64 GB viene venduto a 160,99 dollari. A parte le novità sul fronte delle memorie i due dispositivi sono identici.

Sotto la scocca rugged, spessa 16 millimetri e pesante 247 grammi, troviamo un processore Qualcomm Snapdragon 417 quad-core con GPU Adreno 306. Si tratta di un SoC a basso consumo energetico di fascia bassa che con una batteria così generosa potrebbe offrire un notevole risultato sul fronte dell'autonomia. Lo smartphone è Dual SIM (entrambe Nano) ed è compatibile con la frequenza da 800MHz per la connettività 4G LTE, supportata sulla prima SIM.

Il dispositivo fa uso di due fotocamere: quella principale è sul posteriore e adotta un sensore da 13 MP, mentre quella frontale è da 2 MP. Da segnalare la possibilità di rimuovere la batteria e sostituirla senza l'uso di accessori dedicati, mentre il connettore per la ricarica è il "vecchio" micro-USB. A8 è compatibile con periferiche Bluetooth (4.0 BLE) e ha un connettore audio da 3,5 millimetri per la connessione di microfoni e auricolari esterni.

AGM potrebbe rilasciare a breve X2, che dovrebbe caratterizzarsi per la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 835 di fascia alta abbinato a batterie da 6000 mAh o 10000 mAh, con un sistema a doppio modulo per la fotocamera posteriore. Da segnalare inoltre il "Charity Month" sul sito ufficiale AGM, con cui poter trovare sconti fino a 39 dollari e un sovrapprezzo di 1 dollaro da devolvere in beneficenza per una bambina affetta da paralisi cerebrale.