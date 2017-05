AGCOM: i consumatori non pagheranno più penali per il cambio dell'operatore

I consumatori non dovranno più pagare alcuna penale per il cambio degli operatori. E' quanto dichiarato dall'Autorità garante delle comunicazioni (Agcom) la quale è intervenuta a tutela degli utenti soprattutto in questo momento di rimodulazioni delle tariffe sia sul mobile che sul fisso. L'Autorità permetterà quindi ai consumatori di variare il proprio operatore in base alla convenienza delle tariffe o per esigenze personali senza che lo stesso subisca rincari o il pagamento delle penali.

Il commissario dell'Agcom, Antonio Nicita, ha voluto esprimere la propria felicità su questo provvedimento: "È un nuovo principio che abbiamo introdotto, a tutela degli utenti, prima all’interno di una recente diffida a Tim e ora, a fine aprile, con una analoga che abbiamo fatto a Fastweb. Il nuovo principio vale per tutti i cambi unilaterali di contratto di qualunque gestore".

In questo caso dunque gli utenti da oggi potranno liberamente cambiare operatore senza dover pagare un surplus anzi il tutto dovrà avvenire in maniera completamente gratuita. Addio dunque alle classiche penali che molto spesso rischiavano di affossare i consumatori durante un passaggio o magari venivano dichiarati in partenza dagli operatori riuscendo in questo modo a mantenere "fisso" il cliente per anni.

Oltretutto nella decisione dell'Agcom, gli operatori non potranno nemmeno più pretendere un rimborso per eventuali costi promozionali che dunque non pregiudicheranno le volontà degli utenti. Gli operatori dovranno anche obbligatoriamente e in anticipo dichiarare i dettagli di eventuali costi aggiuntivi che i consumatori dovranno sostenere in casi di modifiche. Ogni rimodulazione o cambiamento comunque dovrà dare la possibilità al cliente di recedere dal contratto gratuitamente, senza il pagamento di alcuna penale.