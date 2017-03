Abbiamo provato la fotocamera Oppo con zoom 5X per smartphone

In occasione del Mobile World Congress 2017 Oppo ha annunciato una nuova tecnologia che consente di ottenere uno zoom 5X su smartphone con spessore ridotto. Il modulo installato orizzontalmente e tramite un sistema a mo' di periscopio consente di ottenere un risultato senza la perdita di dettagli tipica degli zoom digitali in uno spazio contenuto in soli 5,7mm. La tecnologia verr implementata su uno smartphone non ancora annunciato che dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno. Abbiamo avuto modo di provare un prototipo con il modulo integrato al Mobile World Congress 2017. Di seguito le nostre prime impressioni dello zoom 5X ottico per smartphone di Oppo.

[HWUVIDEO="2296"]Abbiamo provato la fotocamera Oppo con zoom 5X. Bellissima![/HWUVIDEO]