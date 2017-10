4 smartphone in offerta su Lightinthebox, fra cui l'ottimo Xiaomi Redmi 4A a 84,27 euro

Xiaomi, Meizu, Doogee, sono tre brand ormai ben noti ai più esperti e che si stanno affacciando sempre più verso un pubblico di massa grazie a prezzi assolutamente abbordabili. Come non cedere alla tentazione del Redmi 4A, smartphone piacevolissimo da usare, venduto a soli 84,27 euro? È la soluzione giusta per il genitore, il nonno, o anche l'esperto, grazie alla sua fluidità, alla sua affidabilità e alla chiarezza della ROM MIUI. Ma in offerta troviamo anche Doogee X9 Pro, con display da 5,5 pollici e 53,48 euro di prezzo, Doogee BL5000, con la batteria da 5.050 mAh a 127,04 euro, e infine il Meizu M6 Note, che costa 169,39 euro pur vantando un'ottima attenzione ai dettagli. Queste offerte, che vi forniamo nel dettaglio qui di seguito con i link per l'acquisto, sono disponibili su Lighinthebox.

Xiaomi Redmi 4A - Compralo su Lightinthebox Prezzo: €84.27

Xiaomi Redmi 4A è lo smartphone entry-level per antonomasia: ha una batteria da 3.120 mAh, un display compatto da 5 pollici e un comparto memorie formato da 2 GB e 32 GB di RAM. Attenzione, manca la B20 usata da Wind.

DOOGEE X9 Pro - Compralo su Lightinthebox Prezzo: €53.48

DOOGEE X9 Pro costa veramente poco. È uno smartphone per tutti, meno rifinito di Redmi 4A, ma con B20. Il processore è un MediaTek MT6737, coadiuvato da 2 GB di RAM e 16 GB di storage. Il display è da 5,5" HD.

DOOGEE BL5000 - Compralo su Lightinthebox Prezzo: €127.04

Se vi serve uno smartphone dalla grande autonomia, quello giusto è DOOGEE BL5000. Ha una batteria da 5.050 mAh, una CPU MediaTek a basso consumo energetico, 4 GB di RAM, 64 GB di storage e un display Full HD da 5,5".