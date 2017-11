4 smartphone e 1 tablet ad ottimi prezzi su Lightinthebox, e un caricabatterie da auto

Fra le offerte di oggi su Lightinthebox troviamo quattro smartphone, un tablet, e uno splitter per accendisigari. Fra i modelli più blasonati troviamo OnePlus 3, dell'anno scorso ma ancora oggi piuttosto valido sul piano tecnico, o anche il LeEco Le Pro 3 di LeTV, con processore deca-core e 4 GB di memoria RAM, a soli 127,94 euro. Troviamo poi Xiaomi Redmi Note 4X, con processore Snapdragon 625, 3 GB di RAM e batteria da ben 4.100 mAh, e poi anche Motorola Moto M e il phablet da 8 pollici Lenovo P8. Per maggiori informazioni sui singoli prodotti vi invitiamo a cliccare sulle caselle qui in basso.