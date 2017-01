4 smartphone a basso costo scontatissimi su TomTop: si parte da 150 euro!

UMi, Elephone, Vernee, sono tutti nomi ben noti a chi segue l'andamento del mercato degli smartphone. Fra i produttori più emergenti ne troviamo una pletora provenienti dalla Cina, e tutti si contraddistinguono per l'ottimo rapporto qualità-prezzo delle soluzioni commercializzate. Rapporto che diventa ancora più interessante se consideriamo le varie offerte a tempo che ci propone il portale TomTop, si parte da 150 euro, prezzo a cui è possibile acquistare dispositivi che possono competere senza troppi problemi con modelli dal costo il doppio più elevato.



Elephone P9000 Lite

Iniziamo dal modello più economico: Elephone P9000 Lite ha un display Full HD da 5,5 pollici a risoluzione Full HD, è spesso 7,3 mm e pesa solamente 139g nonostante l'ampia batteria da 3.000 mAh. Supporta un massimo di due SIM contemporaneamente e le reti 4G LTE (c'è anche il supporto della B20 per l'Italia) e il processore MediaTek octa-core viene abbinato a 4GB di RAM e 32GB di storage, comunque espandibili. Al prezzo scontato di 157 € è un best-buy. La spedizione è prevista dalla Germania e la versione di Android è la 6.0 Marshmallow.

UMi Super

A seguire abbiamo UMi Super, con caratteristiche tecniche simili allo smartphone che abbiamo trattato poco sopra e l'aggiunta del sensore di impronte disposto nella parte posteriore. Il display è un Full HD da 5,5 pollici e anche in questo caso troviamo connettore USB Type-C, 4GB di RAM e 32GB di storage espandibili, supporto alle reti 4G con Dual-SIM e banda 800MHz. In questo caso però la batteria è da ben 4.000 mAh con compatibilità alle tecnologie di ricarica rapida e autonomia maggiorata. Il prezzo in offerta è di 164 € spedito dal magazzino in Spagna.



Vernee Apollo Lite

Il terzo smartphone della nostra selezione è Vernee Apollo Lite, anche questo con display da 5,5 pollici a risoluzione Full HD, supporto alle reti 4G con Dual-SIM e banda 800MHz. Il dispositivo integra però un processore MediaTek Helio X20 da ben 10-core, 4GB di RAM e 32GB di storage e supporta la registrazione di video alla risoluzione 4K. La batteria integrata da 3.180 mAh dovrebbe consegnare una buona autonomia. Non manca il sensore di impronte situato sul retro e come UMi Super lo chassis è in alluminio unibody. Il costo? 174€ spedito dalla Germania.



Blackview BV6000

L'ultimo modello, e anche il più costoso, è anche il più particolare. Blackview BV6000 è più tozzo degli altri come forme perché è resistente ad urti e intrusioni di liquidi e polveri. Ha una batteria da 4.500 mAh e può sopportare vessazioni fisiche con cui altri smartphone andrebbero in pezzi. Ha un display HD da 4,7 pollici, un processore MediaTek da 8-core e 3GB di RAM. Lo storage da 32GB è espandibile, ed è garantito il supporto di due SIM, reti 4G e anche la famigerata banda B20. Il modello presenta un prezzo scontato di 183€, spedito dal magazzino in Germania.

Ad un prezzo decisamente succulento TomTop propone quattro dispositivi molto interessanti e dallo squisito rapporto qualità-prezzo. Il tutto senza i compromessi tipici degli smartphone cinesi, come ad esempio l'assenza della banda 800MHz che viene utilizzata da alcuni operatori italiani, o le lunghissime tempistiche per le consegne provenienti dal continente asiatico.

Di seguito riportiamo i link per acquistare i 4 smartphone su TomTop: