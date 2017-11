30 Giga e 1000 minuti a 7 euro. Ultimi giorni per attivare la Wind Smart 7 Platinum: ecco come

Nome a parte, la Wind Smart 7 Platinum è probabilmente la tariffa migliore per chi necessita di tanto traffico internet sulla propria SIM da sfruttare anche in tethering. La rete Wind non è paragonabile a quella di TIM e Vodafone, ma le prestazioni della connessione internet offerta dal gestore telefonico dipendono fortemente dalla zona in cui si accede. Se si abita in una zona ben coperta è insomma un'ottima promozione, ma vi segnaliamo che è in scadenza. Al lancio dell'opzione Wind non aveva annunciato un termine, definendo l'offerta come Last Minute, mentre adesso conosciamo fin quando sarà possibile attivarla: il 19 novembre.

Per verificare la copertura 2G / 3G / 4G di Wind clicca qui.

Chi può attivare Wind Smart 7 Platinum

Wind Smart 7 Platinum è attivabile dagli attuali utenti TIM e di operatori virtuali (ad eccezione di Poste Mobile) da cui si richiede la portabilità (MNP) su nuova SIM Wind (ma si può mantenere ovviamente il numero). L'attivazione non può essere portata a termine dagli attuali utenti Vodafone e Wind, e prevede un costo una tantum di 14 euro se la SIM rimane attiva per 24 mesi, che diventano 24 euro se si disattiva in quel lasso di tempo. Da considerare, prima di passare a Wind, il fatto che l'operatore utilizza la banda 800 MHz per la connessione alle reti 4G LTE, che non è supportata da alcuni dispositivi di importazione.

Cosa offre Wind Smart 7 Platinum

L'opzione offre un enorme bundle di dati, insieme a un buon pacchetto di chiamate gratis. Nello specifico parliamo di 30 GB di traffico internet da consumare in 28 giorni e 1000 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobile. Dopo l'attivazione sarà necessario disattivare - se non servono - alcuni servizi attivati di default a pagamento (chiedete maggiori informazioni nei negozi Wind, gli addetti sono tenuti a darvele) e se il bundle dati non bastasse Wind offre la possibilità di portarlo a 40 GB grazie all'iniziativa Porta i tuoi amici in Wind, che consente di avere 2 GB in più ogni 28 giorni per ogni amico invitato.

Se si è invitati da un attuale utente Wind, inoltre, si otterrà la possibilità di utilizzare l'offerta internet con velocità limitata anche all'esaurimento dei Giga contenuti nel pacchetto.

Come attivare Wind Smart 7 Platinum

Per attivare Wind Smart 7 Platinum è sufficiente recarsi in un negozio Wind e non è necessario ricevere telefonate dall'operatore o cercare eventuali codici online. Come abbiamo già detto possono farlo solo gli utenti TIM e di operatori virtuali (no PosteMobile), e non possono farlo i clienti Vodafone e Wind. Non è possibile, inoltre, attivare Wind Smart 7 Platinum su nuove SIM non ancora registrate con alcun operatore, mentre l'operazione richiede un pagamento di 35 euro in negozio, parte dei quali verranno integrati nella nuova SIM. Il credito residuo, infine, verrà trasferito su di essa nel giro di pochi giorni.