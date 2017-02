3 smartphone Android a meno di 100 Euro su Amazon in questo momento

Costano circa 70-80 Euro, non sono naturalmente dei top di gamma, ma permettono tranquillamente di effettuare le operazioni basilari di tutti i giorni. Navigazione web, gestione delle e-mail, social network e sistemi di messaggistica non richiedono di certo i processori più potenti in circolazione, e anche con uno smartphone da meno di 100 Euro possono essere sfruttati in maniera ottimale. Per gli utenti che hanno esigenze non troppo elevate e che vogliono spendere il minimo proponiamo tre diversi modelli di smartphone Android attualmente in offerta.

Landvo XM300 Pro è un dispositivo con processore MediaTek quad-core da 1,3GHz, display da 5 pollici HD, 1GB di RAM e storage da 8GB, con fotocamera da 5 megapixel e batteria da 2200 mAh. Costa 67,99 Euro. Allo stesso prezzo troviamo il modello THL T9 con display più grande da 5,5 pollici, stesso processore quad-core, 1GB di RAM e 8GB di storage. La batteria in questo caso è da 3.000 mAh e c'è anche il sensore di impronte per la massima sicurezza. Infine segnaliamo il modello Blackview A8, anch'esso con display da 5,5 pollici HD, processore quad-core e batteria da 3.000 mAh. La RAM è in questo caso di 2GB, lo storage da 16 GB, caratteristiche che lo rendono sicuramente il più preferibile sul rapporto qualità-prezzo. Grazie alla promozione si può acquistare a 76,49 Euro.

Per altre offerte di Amazon vi consigliamo di mettere la nostra pagina dedicata fra i preferiti del vostro browser e consultarla quotidianamente in modo da monitorare tutte le promozioni più vantaggiose del portale di rivendita online!