3 caricabatterie portatili con pannelli solari a meno di 25 euro su Amazon

Molto si è fatto nelle ultime generazioni di smartphone per cercare di ridurre lo "stress da carica energetica", tuttavia il problema di rimanere a sera senza telefono è più vivo che mai. È per questo che conviene sempre di più attrezzarsi prima del tempo, magari in quelle giornate in cui sappiamo a priori che resteremo distanti dalle prese di corrente per lunghi periodi: escursioni in montagna, trasferte di lavoro, uscite fuori porta, in tutte queste occasioni è conveniente portar con sé almeno un caricabatterie portatile, preferibilmente carico.

Oppure uno dei modelli che vi segnaliamo in questa pagina, e che Amazon propone solo per le prossime ore in offerta. Sono tutti dotati di pannelli solari, pertanto possono essere ricaricati "on-the-go", al volo, tramite l'ausilio dei raggi solari catturati dai pannelli. E allo stesso tempo, naturalmente, ricaricare il vostro dispositivo, sia esso uno smartphone, o un tablet.

I modelli sono piuttosto simili fra di loro e offrono funzionalità basilari per la sopravvivenza come torcia e sistema di segnalazione a LED per le emergenze. Il primo modello ha una capacità da 15000 mAh e porte USB da 5V a 1 e 2A, con riconoscimento automatico dello smartphone collegato e delle sue richieste energetiche. Nel secondo modello e terzo modello, che costano meno, troviamo batterie da 10000 mAh, comunque di elevata capacità. Tutte integrano, come abbiamo scritto poco sopra, dei pannelli solari in modo da ottenere un minimo di carica (anche se lentamente) da sfruttare per le emergenze.

Per altre offerte di Amazon vi consigliamo di mettere la nostra pagina dedicata fra i preferiti del vostro browser e consultarla quotidianamente in modo da monitorare tutte le promozioni più vantaggiose del portale di rivendita online!