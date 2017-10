10 offerte Amazon scelte per voi: LG Q8, SSD da 480GB a meno di 130 Euro e altri interessanti articoli da non perdere

Abbiamo scelto per voi alcune offerte di vario genere. Partiamo da uno smartphone davvero valido, ovvero LG Q8, un top di gamma che per giunta è anche certificato IP67 (resiste ad acqua e polvere), 5.2 Pollici QuadHD, schermo secondario, memoria Interna da 32 GB (espandibile fino a 2 TB), 4 GB RAM, Processore Qualcomm Snapdragon 8201, batteria da 300mAh e fotocamera grandangolare... a un prezzo veramente interessante! Troviamo poi due schede memoria SanDisk, SDXC e microSDHC con adattatore, ma soprattutto un SSD SanDisk Plus da 480GB a sotto i 130 Euro! Attenzione poi a un interessantissimo accessorio, ovvero l'hub USB 3.0 e ethernet che si connette alla porta USB Type C del vostro PC, ampliandone di molto le potenzialità. Ve lo proponiamo nelle varianti con scheda di rete 10/100 e 10/100/1000.

Seguono poi altri dispositivi e accessori, come la lampada da tavolo dal design molto curato e porta USB di ricarica nella base, il nuovo Leelbox Q1 Android TV Box con supporto 4K a poco più di 30 Euro e un caricatore da muro RAVPower con 6 Porte USB.

Per finire, un PC portatile con APU AMD e SSD da 128GB a meno di 400 Euro e due interessanti monitor da gaming, 21,5 e 23 pollici di Asus, con latenze davvero basse. Come bassi, veramente, sono i prezzi. Meglio affrettarsi perché tutto è fino a esaurimento scorte.