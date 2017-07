Youyota presenta un nuovo tablet con Sailfish OS e cerca fondi su Indiegogo

Con Android e iOS a prendere la quasi totalità del mercato della telefonia, lo spazio che resta per altri sistemi operativi è ben poco. Sailfish OS, nato per iniziativa della finlandese Jolla dalle ceneri di MeeGo, è tra i pochi sistemi a non aver ceduto di fronte all'enorme pressione dei due nomi principali. Youyota, azienda cinese, ha deciso di credere nel progetto e di lanciare un tablet tramite Indiegogo.

Si tratta, di fatto, di una rivisitazione dello Jolla Tablet che fece il suo (parziale) esordio due anni fa. Lo Youyota Tabletnasce proprio da tale esperienza, dato che l'azienda partecipò alla progettazione dello Jolla Tablet. Le somiglianze sono notevoli, a partire dal design per arrivare fino alle specifiche tecniche.

Il dispositivo è dotato di un non meglio specificato processore Intel quad-core con frequenza di 1,8 GHz, di 2 GB di memoria RAM, 32 o 64 GB di memoria EMMC espandibile tramite microSD (fino a 256 GB, formattate in ext4), uno schermo da 7,85 pollici con risoluzione 2048x1536, di una fotocamera da 5 megapixel sul retro e di una da 2 megapixel sul fronte, di una batteria da 4500 mAh e di connettività WiFi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 e A-GPS. Il tutto rientra in 203 x 137 x 8.3 mm per 385 g di peso.

Il sistema operativo, Sailfish OS 2.1 Iijoki, include il supporto all'installazione di applicazioni Android, la compatibilità con Microsoft Exchange Active Sync, la predizione del testo e tutte le classiche caratteristiche di Sailfish OS come il controllo basato su gesture e il design multitasking.

Il dispositivo è stato pensato per l'utilizzo anche in ambito di produttività personale e per questo l'azienda lo ha dotato di una cover con tastiera (opzionale).

La versione da 32 GB è proposta a 199$, mentre la versione da 64 GB ha un prezzo pari a 219$. Per ottenere anche la custodia e la tastiera Bluetooth è necessario aggiungere ulteriori 30$ al totale. Le spedizioni sono previste per settembre.