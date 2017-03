Xiaomi Mi Pad 3: eccolo in una prima immagine teaser

Xiaomi presenterà un nuovo Mi Pad 3. E' quanto emerge dalla prima immagine teaser pubblicata in rete proprio dall'azienda cinese che sembra voler portare sul mercato quanto prima un tablet pronto a concorrere con la nuova linea di iPad in arrivo in un prossimo evento Apple. Sul nuovo Mi Pad 3 purtroppo non si hanno informazioni precise sulle specifiche tecniche ma sembra palese che Xiaomi voglia puntare molto su questa nuova generazione di tablet soprattutto per ristabilirsi sul mercato dopo un arresto anche con gli smartphone.

In questo caso la conferma di una probabile imminente presentazione del nuovo Mi Pad 3 arriva dalla pubblicazione di un'immagine in cui si rimanda proprio al prodotto in arrivo. Il nuovo Mi Pad 3 dovrebbe possedere dalla sua un display 4:3 IGZO da 9.7 pollici con risoluzione di 2048x1536 pixel e 264 ppi. Al suo interno verrà posizionato addirittura un processore Intel Core M3-7Y30 che associato agli 8 GB di RAM e ad uno storage interno da 128GB o 256GB potranno permettere di ottenere buoni risultati anche sulle prestazioni.

Chiaramente non è tutto visto che sembra plausibile la presenza di un sensore biometrico per l'accesso al prodotto. Non solo perché sarà possibile anche realizzare scatti di qualità con il nuovo Mi Pad 3 vista la probabile presenza di una fotocamera al posteriore da 16MP ed una anteriore da ben 8 MP. Per il resto chiaramente il nuovo tablet di casa Xiaomi possederà una batteria da 8290 mAh e sarà gestito da Windows 10 Home in dual boot con Android permettendo agli utenti di ottenere un prodotto completo sia per la produttività che per la multimedialità.