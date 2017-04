Utenti Surface Pro più soddisfatti di quelli iPad: Microsoft supera Apple nei tablet

Microsoft guadagna la prima posizione nella nuova indagine di J.D. Power sulla soddisfazione dei clienti che usano un tablet. Il colosso di Redmond raggiunge il gradino più alto del podio superando Apple grazie ai suoi Surface. Su una scala da 0 a 1000 Microsoft ha ottenuto 855 punti, superando solo leggermente Apple e Samsung che si fermano rispettivamente a 849 e 847 punti. Ad aver garantito la prima posizione a Microsoft è stata la versatilità dei Surface.

"Dal punto di vista delle feature Microsoft è prima in tre aree: varietà delle applicazioni pre-installate; connettività; e disponibilità di accessori supportati dal produttore", ha dichiarato Jeff Conklin, dirigente di J.D. Power. "Gli utenti Surface sono quelli che usano maggiormente gli accessori con il proprio dispositivo fra cui una penna capacitiva (48%, contro una media del settore del 27%), una tastiera fisica (51% contro il 14%); e un mouse (27% contro il 6%)".

Ci sono anche altri dati interessanti offerti dalle nuove indagini: gli utenti che comprano i tablet Microsoft lo fanno nei primi periodi dal debutto e sono mediamente più giovani rispetto agli utenti della concorrenza. Inoltre, prestano particolarmente attenzione alle funzionalità legate alla produttività garantite dalla line-up dei prodotti ibridi di Redmond. I dati sono stati raccolti attraverso un sondaggio avvenuto fra 2.238 utenti di tablet e terminato a dicembre 2016.

Negli ultimi anni Apple ha allentato molto la presa nel settore dei tablet offrendo novità con il contagocce. Di contro Microsoft ha spinto parecchio, innovando ogni generazione con la sua famiglia di ibridi 2-in-1 capaci di sostituire un computer tradizionale limitando i compromessi ai minimi termini. Non sorprende quindi che Microsoft abbia guadagnato la prima posizione, anche se in ogni caso si tratta di un risultato assolutamente degno di nota per la compagnia.

Nel sondaggio di J.D. Power appaiono anche i nomi di LG (836 punti), Amazon (834), Acer (814) e ASUS (812).