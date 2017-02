Un tablet con Windows 10 a soli 166,37 Euro spedito: grande offerta su TomTop!

Solo 166,37 Euro per un tablet Windows 10 con display LCD IPS touch da 11,6 Pollici Full HD su TomTop, con l'offerta limitata a 100 pezzi che scadrà in pochi giorni. Non è di certo il computer migliore in assoluto, ma a questo prezzo non si può chiedere molto di più. Le caratteristiche tecniche sono comunque piuttosto interessanti: troviamo un processore Intel Atom X5 Z8350 con quattro core da 1,44GHz, supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria di archiviazione espandibile attraverso scheda di memoria fino ad un massimo di 128 GB.

TomTop è un portale di e-commerce affidabile che spedisce da diversi magazzini situati in tutte le parti del mondo. Si contraddistingue per gli ottimi prezzi e per la disponibilità di prodotti non presenti nei canali di rivendita canonici, come ad esempio quelli fisici. Il tablet Jumper EZpad 6 proposto in offerta è un esempio lampante di quanto appena detto, e si caratterizza nello specifico per un prezzo di listino estremamente interessante. È un dispositivo progettato per compiere operazioni basilari, sfruttando al tempo stesso la versatilità di Windows 10 e non un sistema operativo mobile.

La scocca, in policarbonato spessa circa 1,1cm, integra una porta per le cuffie da 3,5 mm, mentre sulla parte frontale è disponibile anche una fotocamera per le videochiamate. Il prodotto supporta le reti Wi-Fi e il Bluetooth in versione 4.0, ed è alimentato da una batteria da 7.000 mAh. Nella dotazione troverete il tablet, il caricabatterie con cavo incluso e un manuale utente. Ma è indubbiamente il prezzo ad invogliare all'acquisto: solo 166,37 Euro per un tablet Windows 10 completo, con l'offerta che scadrà fra pochi giorni. Caldamente consigliato anche l'acquisto di una tastiera esterna, che però viene offerta separatamente e non nella dotazione originale.

Per ulteriori informazioni o per acquistare Jumper EZpad 6 vi rimandiamo al sito ufficiale TomTop.