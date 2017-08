Samsung Galaxy Book è il 2-in-1 in due dimensioni: quale fa per voi?

Da tempo le dinamiche di mercato evidenziano un certo interesse per le proposte mobile riconducibili alla famiglia dei 2-in-1. Questo nome, come noto, identifica tablet che possono venir rapidamente convertiti in PC notebook tradizionali grazie all'abbinamento con tastiere che spesso assolvono anche alla funzione di cover per il prodotto. 2 in 1, quindi, in quanto questi dispositivi inglobano al proprio interno due distinte anime: tablet da una parte, notebook dall'altra.

Quale scegliere? Dipende dal tipo di utilizzo che si deve fare, ed è questo il vero punto di forza di questi prodotti. Se necessitiamo di un sistema per essere produttivi allora la tastiera resterà collegata, assicurando una completa interazione con le applicazioni in uso non limitata alla sola interfaccia touch dello schermo. Se viceversa vogliamo intrattenerci la configurazione a solo tablet sarà quella scelta: permette di posizionare il dispositivo il più vicino possibile tenendolo tra le mani, permettendo con varie applicazioni di meglio interagire soprattutto per quanto riguarda la visualizzazione di video (Youtube o Netflix, ad esempio) o giochi di vario tipo.

Quale la dimensione ideale per un 2-in-1 con sistema operativo Microsoft Windows 10? La risposta non è univoca: molti produttori hanno optato per diagonali comprese tra 12 e 13 pollici, in quanto considerate quelle ideali per le esigenze legate alla produttività. La trasportabilità complessiva non è quella dei tradizionali tablet soprattutto basati su sistemi operativi iOS e Android, ma ne si guadagna nella capacità di produrre contenuti.

Samsung ha scelto, per la propria gamma Galaxy Book da poco in vendita anche sul mercato italiano, un approccio differente: due modelli, uno con schermo da 12 pollici e l'altro con display da 10,6 pollici, entrambi con rapporto tra i due lati di 3:2 così da massimizzare la produttività ma dimensioni diverse che portano ad una più facile trasportabilità del modello più piccolo. Per entrambi è fornita in dotazione una cover con tastiera, che trasforma entrambi i prodotti in notebook: cambiano alcune caratteristiche tecniche, con il modello da 12 pollici che può venir inclinato in modo differente da quello da 10,6 pollici sfruttando la propria cover con tastiera.

Modello Samsung Galaxy Book 12 Samsung Galaxy Book 10,6 schermo 12 pollici

Super AMOLED 10,6 pollici

TFT risoluzione 2.160x1.440 1.920x1.280 CPU Intel Core i5-7200U

dual core, boost clock 3,1GHz Intel Core m3-7Y30

dual core, boost clock 2,6GHz connettività WiFi, 802.11ac WiFi WiFi, 802.11ac WiFi

LTE (versione specifica) memoria di sistema 4-8GB 4GB storage 128-256GB SSD 64GB batteria 5.070 mAh 4.000 mAh O.S. Windows 10 Pro Windows 10 Pro I/O 2xUSB 3.0 Type C

slot Micro SD USB 3.0 Type C

slot Micro SD videocamera posteriore 13MP

frontale 5MP posteriore no

frontale 5MP dimensioni 199,8 x 291,3 x 7,4 179,1 x 261,2 x 8,9 peso 754gr 650gr prezzo di listino 1.299,00€ - 1.499,00€ 879,00€ (LTE)

Non solo diagonale dello schermo: tra i due prodotti sono numerose le differenze tecniche, riassunte nella tabella. Cambia la CPU, il quantitativo di memoria di sistema e quella di storage con il modello da 12 pollici che è nel complesso più potente e per questo più votato all'utilizzo quale sistema da lavoro. Per Galaxy Book 10,6 le scelte tecniche puntano su consumi più contenuti e su un formato più compatto: si rinuncia a qualcosa in termini di prestazioni complessive, anche per contenere il costo, ma senza per questo nulla togliere alle potenzialità complessive quale strumento di lavoro.

Samsung Galaxy Book 10,6 si differenzia anche perché viene proposto in una versione dotata di modem LTE integrato: questa caratteristica lo rende strumento che può essere completamente svincolato da fonti di connessione, sia dati sia di alimentazione elettrica, rivelandosi essere ancora più votato alla mobilità rispetto a quanto non lo sia Galaxy Book 12. Ecco quindi un ulteriore elemento che porta a distinguere due prodotti all'apparenza molto simili, ma che in realtà per scelte tecniche esprimono due diversi potenziali ambiti di utilizzo.

Samsung è tra le prime aziende a optare per questo tipo di differenziazione, solo in parte percorsa da Microsoft con la gamma Surface e Surface Pro ma recentemente abbandonata. E' auspicabile che anche altre aziende possano cogliere questa direzione, offrendo ai propri clienti l'opportunità di avere accesso a famiglie di prodotti 2-in-1 differenziate non solo per le dotazioni hardware ma anche per dimensioni e, di conseguenza, utente tipo al quale vengono proposte. E per voi, quanto deve essere grande un 2-in-1 per rappresentare l'ideale per il vostro stile di utilizzo?