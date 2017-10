NVIDIA SHIELD Tablet e SHIELD Tablet K1: niente Oreo, Nougat è il capolinea

I tablet della serie SHIELD lanciati da NVIDIA negli scorsi anni sono arrivati al capolinea. L'azienda ha confermato che non rilascerà ulteriori aggiornamenti per SHIELD Tablet e SHIELD Tablet K1, che rimarranno dunque fermi ad Android Nougat.

L'annuncio arriva tramite Twitter, dove Manuel Guzman di NVIDIA informa gli utenti che non verranno rilasciati aggiornamenti del sistema operativo per portarne la versione alla 8. Si è giunti dunque all'epilogo per i due tablet, prosecuzione dell'avventura di NVIDIA nel mondo dei dispositivi Android dopo la prima console SHIELD.

We will be providing an update soon for the SHIELD Tablet K1 based on Android N. Android O is not coming to the ST/ST K1.