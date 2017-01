Nuovo aggiornamento firmware per i 2-in-1 Microsoft Surface Pro 4

Microsoft ha reso disponibili nuovi aggiornamenti firmware per le proprie soluzioni della famiglia Surface Pro 4; le novità sono riassunte qui di seguito:

Microsoft – Firmware – 2.0.302.0. Surface Pro 4 Firmware Update 2.0.302.0 improves keyboard stability.

Intel Corporation – HIDClass – 1.2.0.78. Intel Precise Touch Device 1.2.0.78 disables touch when cover is closed.

Microsoft Driver update for Surface Integration Service Device. Surface Integration Service Device 1.0.241.0 improves battery life during sleep.

Microsoft Driver update for Surface Integration Surface Integration. 1.0.121.0 improves battery life during sleep.

Microsoft driver update for Surface Storage Firmware Update. Surface Pro 4 – Surface Toshiba Storage Firmware Update driver 1.1.617.0 improves storage performance.

Microsoft Driver update for Surface Embedded Controller Firmware. Surface Embedded Controller Firmware 103.1414.256.0 adds support for an upcoming product release.

Microsoft – System – 103.1413.258.0. Surface System Aggregator 103.1413.258.0 adds support for an upcoming product release.

Microsoft – Firmware -106.1414.768.0. Surface UEFI 106.1414.768.0 improves system stability.

Non mancano aggiornamenti anche per Surface Studio, la nuova soluzione All In One di Microsoft in commercio da qualche mese ma non ancora disponibile per l'acquisto in Italia. In questo caso si tratta del primo aggiornamento firmware rilasciato dall'azienda americana dopo il debutto commerciale.