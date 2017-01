Nokia, in arrivo anche un tablet con display da 18.4'', Snapdragon 835 e Android 7.0 Nougat

Il ritorno di Nokia sembra non essere solamente quello per gli smartphone vista l'apparizione di un tablet con display decisamente esagerato su GFXBench e che sembra già pronto per il mercato consumer. Ebbene sì, Nokia potrebbe lanciare un proprio prodotto anche nel mercato dei dispositivi produttivi come i tablet e per farlo sembra aver puntato molto in alto cercando di conquistare tutti gli utenti bisognosi di un prodotto professionale.

Il nuovo tablet di Nokia dunque potrebbe possedere caratteristiche che si avvicinino alle esigenze di professionisti i quali necessitano oltre ad una importante potenza anche di un display decisamente importante. Per questo l'azienda finlandese sembra aver deciso di puntare su di un prodotto dalle dimensioni importanti visto che su GFXBench è apparso un tablet con display da ben 18.4 pollici dalla risoluzione di 2560x1440 pixel. Un tablet che potrebbe permettere la visione di contenuti multimediali, magari con un particolare stand o custodia studiata proprio dall'azienda.

Non è tutto visto che si scopre anche la presenza di un hardware di tutto punto. Sì perché il nuovo tablet di Nokia possederà uno Snapdragon 835 Octa-Core fino a 2.2GHz di clock affiancato dalla GPU Adreno 540 e 4GB di RAM. Memoria interna da 64GB che potrà sicuramente essere espansa con l'inserimento di una MicroSD per rendere ancora più professionale il tablet. Oltre a questo la scheda presente su GFXBench permette di scoprire la presenza di due fotocamere sul tablet, una posteriore da 12 megapixel ed una anteriore sempre da 12 megapixel.

Chiaramente presente Android 7.0 Nougat ma anche tutte le possibili connettività di ultima generazione, dal modulo LTE 4G per le connessioni in mobilità, al Bluetooth 4.2, NFC e GPS. Un tablet, questo di Nokia, sicuramente pronto per adattarsi ad un pubblico votato alla multimedialità e che permetterà di visionare ogni tipo di contenuto video. Ma non è tutto perché la potenza potrebbe permettere un livello di utilizzo professionale elevato e dunque capace di assicurare il proprio utilizzo anche ad un pubblico esigente da quel punto di vista.