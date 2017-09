Microsoft registra un brevetto sulle (possibili) nuove Surface Pen

I primi tablet dotati di Windows, nei primi anni 2000, erano dotati di un pennino per scrivere sullo schermo e interagire con gli elementi dell'interfaccia. Oggi uno degli elementi di maggior forza dei dispositivi a marchio Surface è proprio il pennino, ma Microsoft è alla ricerca di un metodo per renderne la custodia più semplice.

Al momento attuale, infatti, la Surface Pen viene riposta o tramite un aggancio magnetico o tramite un semplice anello di tessuto che la trattiene alla tastiera-custodia. Nessuna delle due soluzioni è particolarmente elegante o a prova di perdita, dunque Microsoft sta studiando dei metodi per inserire il pennino nei tablet senza sacrificarne l'ergonomia.

Se, infatti, altri dispositivi dotati di pennino (ad esempio i Samsung Galaxy Note) utilizzano pennini di dimensioni molto ridotteper facilitarne la custodia all'interno del dispositivo (sacrificando, però, la comodità d'uso), dall'altro lato Microsoft ha sempre optato per penne di dimensioni tali da renderne l'impugnatura comoda.

Per mettere insieme questi aspetti, Microsoft ha creato diverse soluzioni che vengono rese note tramite un brevetto di recente pubblicazione, riportato da MSPowerUser. In tutti e tre i casi spiegati nel brevetto, la penna è costituita da due parti che si incastrano tra loro per consentire alla penna di rimanere delle sue dimensioni normali quando estratta.

Nel primo caso si tratterebbe di due pezzi che ruotano intorno a un asse comune, in modo tale da costituire un elemento piatto e di ridotte dimensioni una volta ripiegato. La sezione è peculiare e assomiglia a una croce di Malta quando la penna è estratta.

Nel secondo caso, invece, la penna si aprirebbe a metà tramite un cardine, avendo quindi uno spessore pari a metà del normale quando riposta.

Il terzo modello, invece, è una sintesi dei due precedenti: la penna è costituita da due semicilindri che ruotano attorno a uno stesso asse per creare un cilindro completo una volta che la penna viene estratta dall'apposita cavità.

Non è dato sapere se queste soluzioni verranno implementate realmente e su quali dispositivi. Con il recente rinvio della presentazione dei nuovi dispositivi a marchio Surface, si può ipotizzare che Microsoft implementerà delle Surface Pen di nuova generazione sui prossimi tablet.