Microsoft al lavoro su un tablet ripiegabile con Windows 10 on ARM

Negli scorsi mesi parecchi vertici Microsoft, fra cui il CEO Satya Nadella, hanno dichiarato che la compagnia sta testando il dispositivo mobile definitivo. Di recente, invece, lo stesso Nadella ha spiegato durante un'intervista che un ulteriore obiettivo di Microsoft, oltre alla mera vendita dei prodotti, diventa "la creazione di nuove categorie di prodotto". Parallelamente a queste voci sono arrivate le soffiate del Surface Phone, del quale si è detto parecchio sul suo design ripiegable.

Microsoft ha spiegato l'approccio su alcuni documenti legati a brevetti depositati negli scorsi mesi, i quali ritraggono dispositivi di piccoli dimensioni che se aperti a mo' di libro possono trasformarsi in tablet espandendo di molto la superficie utilizzabile come display. La compagnia di Redmond non ha mai ufficializzato queste intenzioni, ma in queste ore Windows Central ha scritto che Microsoft ha attualmente in mano il prototipo di un tablet ripiegabile con Windows 10.

Il nuovo dispositivo viene conosciuto internamente come "Andromeda", lo stesso nome in codice di Windows Core OS. Quest'ultimo è il sistema operativo di futura concezione che trasformerà l'attuale Windows 10 in un sistema modulare utilizzabile su tutte le tipologie di dispositivi senza mettere mano al codice. Il prototipo dovrebbe essere tascabile e avere le funzionalità tipiche di uno smartphone proprio grazie a Windows Core OS e CShell.

Non sarà questa, però, la destinazione d'uso del nuovo dispositivo, che non intende essere un sostituto di uno smartphone ma più precisamente una sorta di "notebook tascabile". Il display sarà compatibile con la scrittura via pennino e non mancheranno le app specifiche per la stesura di note e appunti. Sotto la scocca ci sarà un processore ARM capace di essere operativo grazie a Windows 10 on ARM ma non sappiamo ancora se le app Win32 saranno supportate.

È ancora troppo presto per parlare delle specifiche tecniche di questo nuovo "notebook", ma è molto probabile che Andromeda sia proprio il dispositivo mobile definitivo di cui parlava Nadella, quello che permetterà a Microsoft di espandersi in categorie di mercato del tutto inesplorate. I primi dispositivi Windows 10 on ARM arriveranno entro la fine dell'anno, tuttavia Andromeda dovrebbe essere atteso non prima del 2018 rivolgendosi presumibilmente al mondo enterprise.