La Corea del Nord ha il suo tablet: e si chiama iPad

La Nord Corea ha un'economia gestita in prima persona dallo stato e per quanto riguarda i dispositivi elettronici vengono accettati solo prodotti realizzati internamente. Nulla di nuovo in quello che abbiamo appena detto, se non che Myohyang IT, una società tecnologica di proprietà del governo nordcoreano, ha annunciato un nuovo tablet il cui nome lascerà basiti gli italiani e i cittadini di qualsiasi paese libero del mondo. Il nuovo tablet coreano si chiama iPad.



iPad mini di Apple

Meglio precisarlo: la Corea del Nord non ha mai avuto moltissimo rispetto per le leggi sulla proprietà intellettuale vigenti in altre parti del mondo, tuttavia questa nuova violazione così esplicita non ha precedenti ed è probabile che i responsabili legali di Apple non abbiano gradito la novità annunciata da Myohyang IT. Non è tuttavia la prima volta che la Corea del Nord ha preso spunto dalla Mela morsicata: Red Star ne è un esempio, ovvero il SO di stato con la UI copiata da OS X.

Il nome per intero del nuovo dispositivo è Ryonghung iPad e le specifiche tecniche non sono di certo esaltanti: il SoC integrato ha una CPU da 1 GHz (probabilmente single-core), abbinata a 512 MB di RAM e 8GB di memoria interna con la possibilità di inserire una memoria esterna da 16 GB. Il dispositivo fa uso di un display da 8 pollici e pesa totalmente 250 grammi. La batteria integrata dovrebbe garantire, secondo il produttore, una non esaltante autonomia di 6 ore.

Non è ancora arrivata la risposta di Apple, tuttavia è improbabile che vengano sciolti i legali della compagnia dal momento che gli iPad non vengono venduti in Corea del Nord, e che è molto improbabile che Myohyang IT Ryonghung iPad superi i confini del paese asiatico. La Mela non ha ancora rilasciato alcun comunicato su quanto appena avvenuto, ed è probabile che non sia in alcun modo interessata in quello che avviene, lato brevetti, nello stato dittatoriale.