Huawei MediaPad M3 Lite in offerta ad un prezzo vantaggioso. Ecco il codice promozionale

Un'interessante offerta direttamente sul portale di vendite online Geekbuying vede la presenza del tablet Huawei MediaPad M3 Lite che viene venduto ad un prezzo di 297.14€ scontato grazie all'inserimento di un coupon promozionale HUAWEIM3L8 da aggiungere in fase finale di acquisto. Ecco che il tablet risulta a questo prezzo decisamente interessante per le sue specifiche tecniche ma soprattutto per la portabilità grazie ai suoi 8 pollici capaci di renderlo efficace anche e comunque per vedere contenuti multimediali.

Huawei MediaPad M3 Lite è un tablet con display LCD IPS da 8 pollici come detto con risoluzione 1920x1200 pixel. Si tratta di una scelta che rende il nuovo nato di Huawei un prodotto estremamente versatile, capace di rispondere bene sia negli impieghi di produttività che quelli multimediali, passando per il gaming. Al display Full HD viene abbinato un SoC dotato di 8-core con 1,40 GHz di frequenza massima. Il SoC integra una GPU Adreno 505 e viene abbinato a 4GB di RAM e 64GB di storage integrato, espandibile come al solito tramite scheda microSD fino a 128GB. MediaPad M3 Lite 10 è inoltre previsto con supporto ad una SIM opzionale.

Il tablet viene corredato da due fotocamere da 8 megapixel, una sul frontale e l'altra sul posteriore, di cui solo quest'ultima dispone di auto-focus. MediaPad M3 Lite integra tutta la selezione tipica di sensori e ha anche un sensore di impronte dislocato lungo la superficie frontale. Questo può essere utilizzato sia da tasto Home con supporto alle gesture, sia come da semplice lettore di impronte, con la possibilità di attivare o meno l'interfaccia on-screen dei comandi di navigazione tipica di Android. Grazie alla SIM di cui sopra il tablet può essere collegato a reti 4G LTE.

Insomma un tablet decisamente interessante che potrà risultare utile a chi vuole lavorare anche in mobilità ma non vuole certamente portarsi dietro un notebook decisamente più ingombrante. In tal caso, come detto, Huawei MediaPad M3 Lite viene venduto ad un prezzo di 297.14€ grazie all'inserimento del coupon promozionale HUAWEIM3L8.