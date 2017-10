Getac rinnova F110, il tablet fully rugged ora con Windows Hello

Tra i dispositivi mobile in commercio c'è una particolare categoria di prodotti indicata come rugged: si tratta di notebook, tablet o smartphone costruiti in modo da poter resistere a cadute e funzionamento in ambienti che sono critici per le condizioni generali (temperatura e polvere). Alcune aziende si sono specializzate in proposte di questo tipo e tra queste non possiamo non citare la taiwanese Getac, che con F110 ha annunciato inq uesto giorno il proprio tablet fully rugged di quarta generazione.

Si tratta di un modello caratterizzato da una resistenza alle cadute accidentali molto elevata, certificato MIL-STD810G e IP65 per resistere a cadute fino a 1,20 m e a pioggia, umidità, vibrazioni, urti e temperature estreme, da -21°C a 60°C (temperature di esercizio) e da -15°C a 71°C (temperature di stoccaggio). F110 viene fornito completo di garanzia di 3 anni standard senza limiti Bumper-to-Bumper, che comprende i danni accidentali ed esposizione a condizioni ambientali avverse.

L'architettura interna vede la presenza di processori Intel Core i5 oppure Core i7, tutti basati su architettura Kaby Lake. Lo schermo touch ha diagonale da 11,6 pollici con tecnologia LumiBond 2.0, in grado di assicurare elevata leggibilità delle informazioni anche in pieno sole. Non mancano modalità pioggia, guanti e penna (stilo a punta rigida) che adattano la risposta dello schermo touch alle specifiche condizioni d'uso così da meglio venire incontro alle esigenze in funzione dell'ambiente nel quale ci si trova.

Tra le novità implementate da Getac in F110 si segnala la videocamera IR frontale, disponibile come accessorio opzionale, che permette di abilitare i sistemi di autenticazione basati su tecnologia Windows Hello. L'abbinamento con le tecnologie TPM 2.0 e SSD Opal 2.0, con crittografia hardware, permette di offrire ai clienti una soluzione mobile dall'elevato livello di sicurezza complessivo.