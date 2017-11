Attese in crescita le vendite di tablet nel 2018? Siamo un po' scettici

Il mercato dei tablet atteso ad un rimbalzo in zona di crescita positiva nel corso del 2018? Questa l'indicazione ripresa dal sito Digitimes, che trova come supporto le indiscrezioni provenienti da non meglio specificate fonti dell'industria ma che nella tradizione di Digitimes tendiamo a credere siano legate ai produttori taiwanesi di componenti.

L'ipotesi è che nel corso del prossimo anno il debutto di nuovi modelli da parte dei principali player permetterà di riportare le vendite in territorio positivo, con una crescita stimata in doppia cifra. Amazon e Huawei sono due dei produttori indicati come tra i maggiori responsabili di questo, assieme a Google che è attesa al ritorno sul mercato con nuovi modelli pensati per il segmento educational e Microsoft con le nuove proposte della famiglia Surface indicate al debutto nella prima metà dell'anno.

Da non sottovalutare anche l'impatto di Apple, che dovrebbe continuare a mantenere la posizione di principale produttore di tablet anche nel 2018. In questo caso sarà una nuova strategia di posizionamento di prezzo dei modelli iPad a trainare le vendite.

Restiamo in ogni caso scettici di fronte a queste stime, semplicemente partendo dalla considerazione che il terzo trimestre 2017 è stato il 12-esimo di calo consecutivo nelle vendite di tablet a livello globale. Dubitiamo che il mercato possa radicalmente andare incontro, dal 2018, ad un aumento delle vendite e a un ritorno alla crescita dei volumi per quanto contenuta in quanto mancano le premesse per una domanda addizionale da parte dei consumatori.

I dispositivi che sono preferiti dagli utenti rimangono gli smartphone, grazie anche all'aumento delle dimensioni degli schermi avvenuto negli ultimi anni. Chi possiede un tablet, a meno di malfunzionamenti o danneggiamenti esterni, tende a non cambiarlo con uno più recente in quanto le funzionalità messe a disposizione anche da modelli di alcuni anni fa tendono ad essere più che adeguate alle esigenze del consumatore tipo. Difficile che questi dispositivi possano nel prossimo anno registrare un picco nelle vendite: casomai è più probabile che un poco alla volta il declino tenda ad arrestarsi, con un consolidamento a favore dei brand principali simile a quanto si sta verificando nel settore degli smartphone.