Amazon Fire HD 10 (2017) annunciato: display e CPU migliorati, prezzo abbassato

Il nuovo Amazon Fire HD 10 utilizza un display da 10,1 pollici che questa volta supporta nativamente la risoluzione Full HD con una densità di pixel di 224 PPI. Viene migliorato anche il processore: il nuovo ha quattro core e una potenza computazionale del 30% superiore rispetto al suo predecessore. Il tablet offrirà un'autonomia operativa di massimo 10 ore, oltre al supporto per le tecnologie Dolby Atmos e una coppia di altoparlanti stereo integrati nella scocca.

A detta di Amazon il nuovo Fire HD 10 "dura di più di iPad Pro 10.5", abbinando la caratteristica ad un prezzo di gran lunga inferiore. Il dispositivo è in prevendita negli Stati Uniti e nel Regno Unito con le prime consegne previste per l'11 ottobre. Due le varianti: quella da 32 GB avrà un prezzo di listino di 149,99 dollari, mentre la top di gamma da 64 GB viene proposta a 40 dollari in più, 189,99 dollari per il mercato statunitense. L'arrivo in Italia è al momento improbabile.

Entrambi i modelli supportano l'assistente vocale Alexa, che può essere richiamato senza interazione fisica sul dispositivo, e l'espandibilità dello storage integrato grazie allo slot micro SD presente. Sul piano delle performance, oltre processore MediaTek quad-core da massimo 1,8 MHz per i due core performance, troviamo il doppio della RAM rispetto al passato (quindi 2 GB). Alla base di tutto c'è il sistema operativo Fire OS 5, pesante fork proprietario di Android.

Non manca il supporto per le più recenti tecnologie di connettività: presenti all'appello Wi-Fi ac dual-band e Bluetooth con A2DP. Sul fronte fotografico, al solito, il minimo indispensabile: le fotocamere sono due, ma quella posteriore ha solo 2 MP, mentre quella frontale si ferma alla risoluzione VGA. Da menzionare, infine, l'aspect-ratio del display LCD IPS che è di 16:10, con supporto per la risoluzione nativa 1920x1200 pixel. Di seguito la lista delle specifiche tecniche.

Amazon Fire HD 10 (2017) specifiche tecniche